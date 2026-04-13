В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
У Вашингтоні проведуть «круглий стіл» МВФ і Світового банку щодо підтримки України

Ітиметься про подальшу фінансову підтримку нашої держави.

У Вашингтоні проведуть «круглий стіл» МВФ і Світового банку щодо підтримки України
МВФ
Фото: premiumtimesng.com

15 квітня в межах весняних зборів Міжнародного валютного фонду і Світового банку у Вашингтоні відбудеться дев'яте засідання міністерського «круглого столу» щодо фінансової допомоги Україні, передає «Інтерфакс-Україна».

Захід організовує Група Світового банку спільно з українським урядом та МВФ. Українську делегацію на зборах очолить прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Також у засіданні візьмуть участь президентка Європейського інвестиційного банку Надія Кальвіньо і представники Єврокомісії Валдіс Домбровскіс і Марта Кос. 

Головними темами обговорень стануть подальша підтримка через програму Ukraine Facility і виконання нової чотирирічної програми розширеного фінансування МВФ обсягом 8,1 млрд доларів.

Цьогорічні перемовини відбуваються у непростому контексті. Київ має обговорити з Фондом виконання структурних маяків, частина з яких уже прострочена. Зокрема, йдеться про питання реформи оподаткування (запровадження податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців). Ці заходи є частиною ширшого плану зовнішнього фінансування України на 2026–2029 роки, загальний обсяг якого за базовим сценарієм становить 136,5 млрд доларів.

