У Вашингтоні проведуть «круглий стіл» МВФ і Світового банку щодо підтримки України

15 квітня в межах весняних зборів Міжнародного валютного фонду і Світового банку у Вашингтоні відбудеться дев'яте засідання міністерського «круглого столу» щодо фінансової допомоги Україні, передає «Інтерфакс-Україна».

Захід організовує Група Світового банку спільно з українським урядом та МВФ. Українську делегацію на зборах очолить прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Також у засіданні візьмуть участь президентка Європейського інвестиційного банку Надія Кальвіньо і представники Єврокомісії Валдіс Домбровскіс і Марта Кос.

Головними темами обговорень стануть подальша підтримка через програму Ukraine Facility і виконання нової чотирирічної програми розширеного фінансування МВФ обсягом 8,1 млрд доларів.

Цьогорічні перемовини відбуваються у непростому контексті. Київ має обговорити з Фондом виконання структурних маяків, частина з яких уже прострочена. Зокрема, йдеться про питання реформи оподаткування (запровадження податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців). Ці заходи є частиною ширшого плану зовнішнього фінансування України на 2026–2029 роки, загальний обсяг якого за базовим сценарієм становить 136,5 млрд доларів.