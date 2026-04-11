Свириденко: "Робимо все можливе, щоб найближчими днями електропостачання було забезпечене"

Пройшла нарада з керівництвом Укренерго та іншими причетними до ситуації в енергосистемі.

Наразі в Україні енергосистема працює стабільно і роблять усе можливе, щоб найближчими днями не застосовувалися графіки відключення.

Про це у телеграмі написала прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Провела координаційну нараду з керівництвом Укренерго та іншими причетними щодо поточної ситуації в енергосистемі. Скоординували спільні дії для підтримки стабільної роботи енергосистеми, зокрема щодо збільшення імпорту електричної енергії», – йдеться у її повідомленні.

«Робимо все можливе, щоб найближчими днями електропостачання було забезпечене — без графіків і відключень. Важливо, щоб у великодні дні українські родини були зі світлом», – зазначила вона.