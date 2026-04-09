Свириденко: У 10 громадах реалізують проєкти для стабільного водопостачання і водовідведення

Відповідно до планів стійкості передбачено побудувати 26 проєктів із водопостачання та водовідведення у 10 громадах.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, резервне теплопостачання, стабільне водопостачання і водовідведення – серед пріоритетів при підготовці до наступної зими в умовах війни.

«Окремо зосередилися на системах водопостачання та водовідведення, які також можуть бути ціллю атак. Планами стійкості передбачено побудувати 26 проектів у 10 громадах. Серед заходів — кільцювання мереж, резервування критичних вузлів, встановлення й підключення резервного обладнання, та інші технічні рішення для стабільного водопостачання. Загальна вартість заходів — 12,7 млрд грн», - розповіла Свириденко.

Наразі Кабмін уже забезпечив фінансування перших робіт планів стійкості — загалом 22,1 млрд грн на захист 576 першочергових критичних об’єктів.

«Далі — реалізація на місцях. Очікуємо від усіх областей чіткі плани співфінансування робіт з місцевих бюджетів: який ресурс дає область, який — громади і де можна вже укладати контракти та починати роботи», - додала глава уряду.