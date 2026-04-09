ГоловнаЕкономікаДержава

Свириденко: У 10 громадах реалізують проєкти для стабільного водопостачання і водовідведення

Загальна вартість заходів — 12,7 млрд грн. 

глава уряду Юлія Свириденко
Фото: Кабмін

Відповідно до планів стійкості передбачено побудувати 26 проєктів із водопостачання та водовідведення у 10 громадах.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, резервне теплопостачання, стабільне водопостачання і водовідведення – серед пріоритетів при підготовці до наступної зими в умовах війни.

«Окремо зосередилися на системах водопостачання та водовідведення, які також можуть бути ціллю атак. Планами стійкості передбачено побудувати 26 проектів у 10 громадах. Серед заходів — кільцювання мереж, резервування критичних вузлів, встановлення й підключення резервного обладнання, та інші технічні рішення для стабільного водопостачання. Загальна вартість заходів — 12,7 млрд грн», - розповіла Свириденко.

Наразі Кабмін уже забезпечив фінансування перших робіт планів стійкості — загалом 22,1 млрд грн на захист 576 першочергових критичних об’єктів.

«Далі — реалізація на місцях. Очікуємо від усіх областей чіткі плани співфінансування робіт з місцевих бюджетів: який ресурс дає область, який — громади і де можна вже укладати контракти та починати роботи», - додала глава уряду.

  • Раніше Володимир Зеленський попереджав, що Росія має намір посилено атакувати водоканали з настанням тепла.
  • Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин заявив, захист таких об’єктів - завдання балансоутримувачів. Та повністю захистити водоканали неможливо.
  • Через російські обстріли Одеси цього року значна частина мешканців міста та області на певний час залишилася без водопостачання.
  • Раніше масований удар по Сумах спричинив знеструмлення і зупинилися через це всі об'єкти місцевого водоканалу та місто перейшло на роботу з пониженим тиском у мережі.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies