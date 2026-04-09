Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Все погано, але надії немає
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
ГоловнаЕкономікаДержава

В Міноборони пояснили, як отримати відстрочку тим, хто до 25-річчя відслужив за контрактом

Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Українцям віком від 18 до 25 років, які уклали контракт із Силами оборони на один рік та звільнилися після його завершення, гарантовано право на відстрочку від призову. Кабінет Міністрів затвердив механізм її оформлення.

Як пише пресслужба Міноборони, відповідні зміни внесені до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації (постанова №560 від 16 травня 2024 року). 

Для отримання відстрочки:

  • Військовослужбовці мають особисто подати заяву на ім'я керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем перебування на військовому обліку.
  • До заяви потрібно додати документ, що підтверджує проходження військової служби за контрактом строком на один рік та підставу звільнення з військової служби.
  • Питання надання цього виду відстрочки не потребує розгляду спеціальною комісією при ТЦК та СП.
  • Заява підлягає обов'язковій реєстрації не пізніше ніж протягом 1 робочого дня з моменту отримання. Після цього ТЦК та СП має 3 робочі дні, щоб внести відомості про відстрочку до Єдиного державного реєстру («Оберіг»).

Відстрочка надаватиметься на 12 місяців з дня звільнення зі служби. Протягом цього часу призвати таких громадян на військову службу можуть виключно за їхньою згодою. 

  • У лютому 2026 року Верховна Рада ухвалила відповідний закон, а 9 березня його підписав президент Володимир Зеленський (Закон № 4782-IX).
  • В Міноборони розпочали проєкт «Контракт 18–24»  в лютому 2025 року. Це добровільна ініціатива для українців віком 18–24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.
﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies