В Міноборони пояснили, як отримати відстрочку тим, хто до 25-річчя відслужив за контрактом

Українцям віком від 18 до 25 років, які уклали контракт із Силами оборони на один рік та звільнилися після його завершення, гарантовано право на відстрочку від призову. Кабінет Міністрів затвердив механізм її оформлення.

Як пише пресслужба Міноборони, відповідні зміни внесені до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації (постанова №560 від 16 травня 2024 року).

Для отримання відстрочки:

Військовослужбовці мають особисто подати заяву на ім'я керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем перебування на військовому обліку.

До заяви потрібно додати документ, що підтверджує проходження військової служби за контрактом строком на один рік та підставу звільнення з військової служби.

Питання надання цього виду відстрочки не потребує розгляду спеціальною комісією при ТЦК та СП.

Заява підлягає обов'язковій реєстрації не пізніше ніж протягом 1 робочого дня з моменту отримання. Після цього ТЦК та СП має 3 робочі дні, щоб внести відомості про відстрочку до Єдиного державного реєстру («Оберіг»).

Відстрочка надаватиметься на 12 місяців з дня звільнення зі служби. Протягом цього часу призвати таких громадян на військову службу можуть виключно за їхньою згодою.