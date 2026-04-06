Україна запустить новий міжнародний потяг до Болгарії

Україна запустить міжнародне залізничне сполучення до Болгарії.
Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
За його словами, вже є попередні домовленості щодо маршруту та графіка руху.
Маршрут: Київ – Львів – Чернівці – Сучава – Бухарест – Варна.
Сполучення планують запустити вже на початку червня.
Орієнтовний час у дорозі – до 30 годин. Остаточний час буде визначено після тестового рейсу.
"Важливе питання – ціна. Румунська та болгарська сторони попередньо погодили можливість включення маршруту до механізму PSO (державного замовлення), що дозволяє знизити вартість квитків. Перемовини тривають", - зазначив Кулеба.
Сторони працюють над фіналізацією тарифного рішення та запуском тестового поїзда.
- Україна та Республіка Болгарія домовилися про розвиток «Вертикального газового коридору», що дозволить суттєво розширити обсяги транспортування природного газу та посилити енергетичну безпеку в регіоні Південно-Східної Європи.