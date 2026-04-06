Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Україна запустить новий міжнародний потяг до Болгарії

Маршрут має бути доступний вже на початку червня.

Україна запустить новий міжнародний потяг до Болгарії
Фото: Ukrzaliznytsia

Україна запустить міжнародне залізничне сполучення до Болгарії.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, вже є попередні домовленості щодо маршруту та графіка руху.

Маршрут: Київ – Львів – Чернівці – Сучава – Бухарест – Варна.

Сполучення планують запустити вже на початку червня.

Орієнтовний час у дорозі – до 30 годин. Остаточний час буде визначено після тестового рейсу.

"Важливе питання – ціна. Румунська та болгарська сторони попередньо погодили можливість включення маршруту до механізму PSO (державного замовлення), що дозволяє знизити вартість квитків. Перемовини тривають", - зазначив Кулеба.

Сторони працюють над фіналізацією тарифного рішення та запуском тестового поїзда.

  • Україна та Республіка Болгарія домовилися про розвиток «Вертикального газового коридору», що дозволить суттєво розширити обсяги транспортування природного газу та посилити енергетичну безпеку в регіоні Південно-Східної Європи. 
Читайте також
