Україна запустить новий міжнародний потяг до Болгарії

Україна запустить міжнародне залізничне сполучення до Болгарії.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, вже є попередні домовленості щодо маршруту та графіка руху.

Маршрут: Київ – Львів – Чернівці – Сучава – Бухарест – Варна.

Сполучення планують запустити вже на початку червня.

Орієнтовний час у дорозі – до 30 годин. Остаточний час буде визначено після тестового рейсу.

"Важливе питання – ціна. Румунська та болгарська сторони попередньо погодили можливість включення маршруту до механізму PSO (державного замовлення), що дозволяє знизити вартість квитків. Перемовини тривають", - зазначив Кулеба.

Сторони працюють над фіналізацією тарифного рішення та запуском тестового поїзда.