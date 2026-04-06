Свириденко: ДОТ спрощує процедуру закупівель транспорту для Сил оборони

Агенція оборонних закупівель ДОТ спрощує закупівлю пікапів та іншого транспорту для військових за децентралізовані бюджети.

Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Уряд надав ДОТ статус централізованої закупівельної організації. Це означає, що агенція сама працюватиме з постачальниками, визначатиме вимоги та перевірятиме їх.

Рішення дозволить простіше закуповувати пікапи, затребувані для підрозділів, а також мотоцикли, квадроцикли та баггі. Усе це буде доступно в Prozorro Market.

"Тепер військовим не потрібно самостійно проходити складні процедури. Достатньо обрати техніку в каталозі — система запропонує перевірених постачальників. Це пришвидшить закупівлі та зменшить ризики. Надалі перелік товарів планують розширювати", — додає глава уряду.