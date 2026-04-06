Свириденко: ВР внесе до порядку денного термінові законопроєкти про міжнародне фінансування

Це документи, щодо яких вдалося порозумітися. Щодо інших продовжать консультації.

Зустріч із керівниками комітетів Верховної Ради
Фото: Телеграм Юлії Свириденко

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко розповіла про результати зустрічі із керівниками комітетів Верховної Ради. Зокрема домовилися, що ВР внесе до порядку денного термінові законопроєкти про міжнародне фінансування.

Про це вона написала у телеграмі. 

«Для забезпечення стабільного міжнародного фінансування Україна, зокрема в рамках Ukraine Facility та програми МВФ, має виконати свою «домашню роботу» для продовження реформ. Ключова роль у цьому — спільна: Парламенту та Уряду», – зазначила Свириденко. 

На цій зустрічі обговорили з народними депутатами ключові норми, необхідні для продовження реформ, виконання обов’язань перед партнерами та подальшого просування євроінтеграційного курсу.

«Домовилися, що до порядку денного будуть внесені термінові законопроєкти, щодо яких є порозуміння. Також продовжимо консультації щодо інших документів, які викликають дискусії», – повідомила прем’єрка. 

  • Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що має список із десяти законопроєктів, які є важливими для отримання фінансування. Їх необхідно ухвалити. За деякі із цих документів необхідно проголосувати у найближчий місяць. 
