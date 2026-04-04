Reuters: після відставки генпрокурорки, Трамп розглядає подальші звільнення через роздратування наслідками війни з Іраном

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість масштабніших кадрових змін у уряді після відставки генпрокурорки Пем Бонді цього тижня. Про це Reuters повідомили п’ятеро співрозмовників, обізнаних із внутрішніми обговореннями в Білому домі. За їхніми словами, Трамп дедалі більше роздратований політичними наслідками війни з Іраном.

Можливі перестановки можуть стати спробою «перезавантаження» адміністрації на тлі складного періоду: війна, що триває вже п’ять тижнів, спричинила зростання цін на пальне, зниження рейтингу президента та посилила занепокоєння республіканців перед проміжними виборами в листопаді.

Деякі союзники Трампа вважають, що його телевізійне звернення до нації в середу — яке один із чиновників описав як спробу продемонструвати контроль і впевненість — не виправдало очікувань і лише підсилило відчуття потреби змін у комунікації або кадровому складі.

За словами джерел, під ризиком перебувають одразу кілька посадовців.

Серед потенційних кандидатів на звільнення джерела називають директорку національної розвідки Тулсі Габбард та міністра торгівлі Говарда Лутніка. Останній опинився під новою хвилею критики через контакти з покійним сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейн. Раніше Трамп уже звільнив Бонді та міністерку внутрішньої безпеки Крісті Ноем.

Водночас остаточне рішення про масштабні зміни ще не ухвалене. За словами джерел, Трамп неохоче проводить часті кадрові перестановки, пам’ятаючи критику через хаотичні зміни кадрів під час свого першого терміну. Один із чиновників очікує радше «точкові ротації», ніж «велике перезавантаження».

За останнім опитуванням Reuters/Ipsos, лише 36% американців схвалюють роботу Трампа, а 60% — не підтримують рішення США та Ізраїлю розпочати війну.

За словами джерел, Трамп також незадоволений висвітленням війни в медіа і хоче бачити більше позитивних матеріалів, однак не сигналізував про готовність змінювати власну комунікаційну стратегію.