Буданов анонсував візит делегації США в Україну після Великодня

До Києва цього місяця очікують візит американської делегації на чолі зі спецпредставником Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю Bloomberg.

Переговірники можуть прибути невдовзі після Великодня. До складу делегації може увійти республіканець Ліндсі Грем. Раніше Віткофф і Кушнер кілька разів відвідували Росію для переговорів з Володимиром Путіним, проте візит до України стане для них першим.

Володимир Зеленський запросив у делегацію до Києва, аби вони могли відвідати Україну перед своєю наступною поїздкою до Москви. Київ прагне отримати чіткі роз'яснення щодо безпекових гарантій від США, які мають запобігти новій російській агресії. Буданов зазначив, що Україна вже досягла прогресу в цьому питанні.

Наразі США продовжують виступати посередниками у мирних зусиллях, хоча березневі переговори в ОАЕ перенесли. Сторони досі мають суттєві розбіжності: Кремль вимагає виведення українських військ з усієї території Донецької області, тоді як Київ наполягає на збереженні поточної лінії фронту. США пропонують створити на цій території вільну економічну зону, яка не підпорядковуватиметься жодній із країн.

Окремо Буданов повідомив, що іноземні союзники просять Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Це пов’язано зі зростанням світових цін на пальне через війну в Ірані.