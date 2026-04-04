Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Горіть, як Усть-Луга
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
нова країнаВсе погано, але надії немає
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Фламінго» над Чапаєвськом
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували зупинку громадського транспорту у Херсоні (оновлено)

Є загибла та поранені.

Росіяни атакували зупинку громадського транспорту у Херсоні (оновлено)
Росіяни атакували дронами територію комунального підприємства у Херсоні

Російські окупанти вдарили по зупинці громадського транспорту у Корабельному районі. Унаслідок атаки одна людина загинула, четверо отримали травми.

Про це повідомляє очільник Херсонької МВА Ярослав Шанько.

Спочатку було відомо про вбиту і двох поранених.

"Об 11:00 російські терористи обстріляли зупинку громадського транспорту у Корабельному районі Херсона. Цей ворожий удар обірвав життя жінки, особу якої нині встановлюють. Мої співчуття рідним та близьким вбитої", – ідеться у повідомленні.

Також унаслідок атаки РФ постраждали двоє жінок віком 41 та 48 років. 

“Швидка” доставила їх до лікарні з уламковими пораненнями, контузіями, вибуховими та закритими черепно-мозковими травмами. Стан потерпілих – середнього ступеня тяжкості.

Також до лікарні доставили фельдшера “екстренки”, який постраждав через російський обстріл Корабельного району Херсона. 24-річний медик надавав допомогу постраждалим, коли потрапив під повторний удар російської армії. 

Він дістав вибухову травму, контузію та уламкові поранення руки. 

Станом на 15:05 у Херсоні відомо про чотирьох поранених. Медична допомога також знадобилась 71-річній жінці, яка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Також унаслідок ворожого обстрілу Корабельного району пошкоджено контактну мережу. Наразі тимчасово не працює 9-й тролейбусний маршрут. 

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies