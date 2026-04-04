Росіяни атакували зупинку громадського транспорту у Херсоні (оновлено)

Російські окупанти вдарили по зупинці громадського транспорту у Корабельному районі. Унаслідок атаки одна людина загинула, четверо отримали травми.
Про це повідомляє очільник Херсонької МВА Ярослав Шанько.
Спочатку було відомо про вбиту і двох поранених.
"Об 11:00 російські терористи обстріляли зупинку громадського транспорту у Корабельному районі Херсона. Цей ворожий удар обірвав життя жінки, особу якої нині встановлюють. Мої співчуття рідним та близьким вбитої", – ідеться у повідомленні.
Також унаслідок атаки РФ постраждали двоє жінок віком 41 та 48 років.
“Швидка” доставила їх до лікарні з уламковими пораненнями, контузіями, вибуховими та закритими черепно-мозковими травмами. Стан потерпілих – середнього ступеня тяжкості.
Також до лікарні доставили фельдшера “екстренки”, який постраждав через російський обстріл Корабельного району Херсона. 24-річний медик надавав допомогу постраждалим, коли потрапив під повторний удар російської армії.
Він дістав вибухову травму, контузію та уламкові поранення руки.
Станом на 15:05 у Херсоні відомо про чотирьох поранених. Медична допомога також знадобилась 71-річній жінці, яка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
Також унаслідок ворожого обстрілу Корабельного району пошкоджено контактну мережу. Наразі тимчасово не працює 9-й тролейбусний маршрут.
- У Херсоні 3 квітня російські військові у Херсоні скинули вибухівку з дрона на зупинку, де стояло маршрутне таксі. Внаслідок вибуху снаряду постраждало дев’ятеро пасажирів автобусу.