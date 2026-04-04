Найгарячіше сьогодні на Костянтинівському напрямку фронту

Від початку доби на 16:00 агресор станом 55 разів атакував позиції Сил оборони, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Бачівськ, Іскрисківщина, Бояро-Лежачі, Рогізне, Уланове, на Чернігівщині – Ясна Поляна та Кривуша.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 65 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, сім із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Охрімівка та Амбарне.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази намагався поліпшити своє становище у районах населених пунктів Ківшарівка та Новоосинове.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили одну спробу загарбників просунутися у напрямку населеного пункту Лиман.

На Слов’янському та Краматорському напрямках ворог активних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 17 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки та Софіївки. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 11 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Покровськ, Удачне, Гришине, Мирноград та Новомиколаївка. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку ворог сім разів наступав у районах населених пунктів Олександроград, Січневе та Вербове.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили сім ворожих атак у районах Варварівки, Залізничного, Гуляйпільського, Прилук, Оленокостянтинівки та Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвиженського, Новоселівки та Любицького. Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку ворог намагався просунутися у районі населеного пункту Степове. Крім того, противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Степногірськ та Григорівка.

На Придніпровському напрямку ворог проводив дві марні штурмові дії у напрямку Антонівського мосту та поблизу острова Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.