Росіяни повторно атакували Корабельний район Херсона, двоє поранених

Російські військові завдали удару по Корабельному районі Херсона. Унаслідок атаки постраждали жінка та дитина.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько 11:50 росіяни атакували Корабельний район Херсона ударним БпЛА. Внаслідок влучання поранення дістали 45-річна жінка та її 10-річна донька. У них діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а також контузії", – ідеться у повідомленні.
Обох постраждалих доставили до лікарні у стані середнього ступеня тяжкості.
- Російські окупанти вдарили по зупинці громадського транспорту у Корабельному районі. Унаслідок атаки одна людина загинула, двоє отримали травми.