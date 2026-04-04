Росіяни повторно атакували Корабельний район Херсона, двоє поранених

Російські військові завдали удару по Корабельному районі Херсона. Унаслідок атаки постраждали жінка та дитина.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 11:50 росіяни атакували Корабельний район Херсона ударним БпЛА. Внаслідок влучання поранення дістали 45-річна жінка та її 10-річна донька. У них діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а також контузії", – ідеться у повідомленні.

Обох постраждалих доставили до лікарні у стані середнього ступеня тяжкості.