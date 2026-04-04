В Сухопутних військах заявили, що не готуються до мобілізації жінок і не розробляють жодних механізмів

Командування Сухопутних військ ЗСУ спростовує заяви про нібито підготовку до мобілізації жінок. Також військові наголосили, що не розробляють жодних механізмів спрямованих на це.
Про це ідеться в офіційній заяві Сухопутних військ ЗСУ.
"Останніми днями в українських медіа та інтернет-просторі почали масово з'являтися повідомлення про начебто підготовку до мобілізації жінок до війська. Дана інформація є безпідставною, маніпулятивною та використовується ворогом для підриву мобілізаційних процесів, а також дискредитації Збройних Сил України", – йдеться у повідомленні.
У командування додають, що після випадкового внесення першої громадянки без відповідної освіти було проведено службове розслідування, яке виявило помилки в системі "Оберіг" ще з 2021 року. Аналіз виявив низку аналогічних випадків, а пропозиції щодо усунення недоліків передано до Генерального штабу та Міністерства оборони.
"Командування Сухопутних військ Збройних Сил України звернулося до Генерального штабу та Міністерства оборони з низкою пропозицій, що мають усунути прогалини та недоліки в системі "Оберіг".Це важливе питання перебуває на постійному контролі, а усі виявлені невідповідності детально аналізуються. Командування Сухопутних військ відкрито до діалогу та зацікавлене в усуненні цієї проблеми", – додають військові.
У відомстві наголошують, що законодавство України не змінилося, і жінки можуть долучатися до Збройних Сил виключно за власним бажанням, а на військовий облік мають ставати лише громадянки з медичною або фармацевтичною освітою.