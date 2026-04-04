В Сухопутних військах заявили, що не готуються до мобілізації жінок і не розробляють жодних механізмів

"Дана інформація є безпідставною, маніпулятивною та використовується ворогом для підриву мобілізаційних процесів".

Командування Сухопутних військ ЗСУ спростовує заяви про нібито підготовку до мобілізації жінок. Також військові наголосили, що не розробляють жодних механізмів спрямованих на це.

Про це ідеться в офіційній заяві Сухопутних військ ЗСУ.

"Останніми днями в українських медіа та інтернет-просторі почали масово з'являтися повідомлення про начебто підготовку до мобілізації жінок до війська. Дана інформація є безпідставною, маніпулятивною та використовується ворогом для підриву мобілізаційних процесів, а також дискредитації Збройних Сил України", – йдеться у повідомленні.

У командування додають, що після випадкового внесення першої громадянки без відповідної освіти було проведено службове розслідування, яке виявило помилки в системі "Оберіг" ще з 2021 року. Аналіз виявив низку аналогічних випадків, а пропозиції щодо усунення недоліків передано до Генерального штабу та Міністерства оборони.

"Командування Сухопутних військ Збройних Сил України звернулося до Генерального штабу та Міністерства оборони з низкою пропозицій, що мають усунути прогалини та недоліки в системі "Оберіг".Це важливе питання перебуває на постійному контролі, а усі виявлені невідповідності детально аналізуються. Командування Сухопутних військ відкрито до діалогу та зацікавлене в усуненні цієї проблеми", – додають військові.

У відомстві наголошують, що законодавство України не змінилося, і жінки можуть долучатися до Збройних Сил виключно за власним бажанням, а на військовий облік мають ставати лише громадянки з медичною або фармацевтичною освітою.