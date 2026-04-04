Російські дрони продовжують атакувати інфраструктуру Чернігівської області. Уночі під атакою РФ опинився енергооб'єкт у Чернігові.
Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Учора вранці через удар БпЛА в селі Новгород-Сіверської громади пошкоджена вантажівка і лінія електропередач. У Сновській громаді "герань" атакувала обʼєкт транспортної інфраструктури", – ідеться у повідомленні.
Уночі 4 квітня ворожі "герані" вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури в Чернігові.
Загалом протягом минулої доби було 32 обстріли. 41 вибух.
- 4 квітня Росія запустила по містах України 286 ударних безпілотників різних типів. Сили ППО знешкодили 260 повітряних цілей. Фіксують ще близько 20 ворожих БпЛА у повітряному просторі.