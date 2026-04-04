Російські дрони продовжують атакувати інфраструктуру Чернігівської області. Уночі під атакою РФ опинився енергооб'єкт у Чернігові.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Учора вранці через удар БпЛА в селі Новгород-Сіверської громади пошкоджена вантажівка і лінія електропередач. У Сновській громаді "герань" атакувала обʼєкт транспортної інфраструктури", – ідеться у повідомленні.

Уночі 4 квітня ворожі "герані" вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури в Чернігові.

Загалом протягом минулої доби було 32 обстріли. 41 вибух.