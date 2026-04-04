На Донеччині російські окупанти вбили шістьох цивільних, десятеро людей поранені (доповнено)

За минулу добу, 3 квітня, російські окупанти вбили і поранил 16 мирних мешканців Донецької області.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 3 квітня росіяни вбили 6 жителів Донеччини: у Краматорську. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення", – ідеться у повідомленні.

Всього за добу росіяни 31 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 269 людей, у тому числі 60 дітей.

Краматорський район. У Миколаївці поранено людину, пошкоджено 2 багатоповерхівки, 4 приватні будинки і господарчі споруди. У Слов'янську пошкоджено приватний будинок. У Краматорську 6 людей загинули і 8 поранені, пошкоджено адмінбудівлі та численні будинки. У Спасько-Михайлівці Новодонецької громади пошкоджено приватний будинок. У Дружківці поранено людину.

Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині 4020 загиблих та 9263 поранених цивільних. Інформація подана без урахування Маріуполя та Волновахи.