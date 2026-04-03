Окупанти атакували Херсон: є постраждалі, зафіксовані перебої з водопостачанням

Близько 19:45 росіяни атакували Херсон. Найбільше постраждав Корабельний район.

Про це повідомили в Херсонській міській адміністрації.

Внаслідок атаки безпілотника сталась пожежа в одному з багатоквартирних будинків.

Відомо про трьох постраждалих. 31-річну жінка в момент атаки перебувала в квартирі й дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкове поранення лівої ноги.Стан потерпілої медики оцінюють як середньої тяжкості.

Жінку 53 років доправили до лікарні з вибуховою травмою та уламковим пораненням грудної клітини.

25-річний херсонця російські окупанти атакували з безпілотника на території лікарні.Потерпілий дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення лівого плеча.

Внаслідок ворожого обстрілу в Корабельному районі тимчасові перебої з водою.Через пошкодження мережі в Шуменському мікрорайоні залишилися без водопостачання близько 20 багатоповерхових будинків.