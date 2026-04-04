На Херсонщині за добу відомо про 26 загиблих і поранених цивільних через атаки РФ

Минулої доби під російськими обстрілами опинилися 40 населених пунктів Херсонської області. Серед цивільного населення відомо про одну загиблу та 25 поранених.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 40 населених пунктів: Берислав, Білозерка, Золота Балка, Борозенське, Кучерське, Нововоскресенське, Степне, Червоне, Дар'ївка, Микільське, Нововоронцовка, Кізомис, Антонівка, Садове, Томина Балка, Розлив, Приозерне, Придніпровське, Степанівка, Зеленівка, Тараса Шевченка, Зимівник, Комишани, Новорайськ, Веселе, Дніпровське, Дудчани, Іванівка, Милове, Михайлівка, Молодіжне, Понятівка, Республіканець, Розлив, Токарівка, Тягинка, Хрещенівка, Зміївка, Текстильне та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 10 приватних будинків.Також окупанти понівечили адмінбудівлю, церкву, газогін, маршрутний автобус та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 25 – дістали поранення. Також вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 11 людей.