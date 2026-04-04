СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Суспільство / Війна

На Херсонщині за добу відомо про 26 загиблих і поранених цивільних через атаки РФ

Одна людина загинула, 25 отримали поранення унаслідок ворожих атак.

Російська війська завдали авіаударів по Веселому Новокаховської громади Херсонщини
Минулої доби під російськими обстрілами опинилися 40 населених пунктів Херсонської області. Серед цивільного населення відомо про одну загиблу та 25 поранених.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 40 населених пунктів: Берислав, Білозерка, Золота Балка, Борозенське, Кучерське, Нововоскресенське, Степне, Червоне, Дар'ївка, Микільське, Нововоронцовка, Кізомис, Антонівка, Садове, Томина Балка, Розлив, Приозерне, Придніпровське, Степанівка, Зеленівка, Тараса Шевченка, Зимівник, Комишани, Новорайськ, Веселе, Дніпровське, Дудчани, Іванівка, Милове, Михайлівка, Молодіжне, Понятівка, Республіканець, Розлив, Токарівка, Тягинка, Хрещенівка, Зміївка, Текстильне та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та  соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 10 приватних будинків.Також окупанти понівечили адмінбудівлю, церкву,  газогін, маршрутний автобус та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 25 – дістали поранення. Також вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 11 людей. 

Читайте також
