Бойові дії на Донеччині, 128 бойових зіткнень, ворожі обстріли, зима 26/27: новий репортаж з «Нової країни», приголомшливі фото Землі з космосу. Яким запам’ятається 1500-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 3 квітня відбулося 128 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку відбулось 30 атак.

Відучора росіяни атакують Харків реактивними безпілотниками. Пошкоджені 25 житлових багатоповерхівок та три нежитлові споруди.

Мер міста Ігор Терехов Терехов зазначив, що загалом нинішня серія ударів стала чи не наймасованішою за весь час великої війни і «точно найважчою від початку року».

«Ворог б'є жорстоко та комбіновано: по місту гатять балістикою та різноманітними безпілотниками. Лише уявіть масштаб того, що летить на наші голови: зафіксовано 37!влучань по 18 локаціях», – написав він.

У ніч на 3 квітня противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 579 засобів повітряного нападу:

10 балістичних ракет Іскандер-М (райони пуску – Курська, Ростовська обл., рф);

25 крилатих ракет Х-101 (район пуску – із повітряного простору Самарської обл.,рф);

2 крилаті ракети Іскандер-К (район пуску – Ростовська обл., рф);

542 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів, понад 330 із них – "шахеди".

Станом на 14:00 сили ППО ЗСУ знищили 541 ціль – 26 ракет та 515 безпілотників різних типів:

24 крилатих ракет Х-101;

2 крилаті ракети Іскандер-К;

515 ворожих БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 11 ракет та 27 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 22 локаціях.

На Краматорськ ворог скинув 5 авіабомб. Щонайменше 2 людини загинули і 3 поранені.

Унаслідок повторних авіаударів по Краматорську чотири людини загинули, ще двоє поранені. Серед загиблих є дитина.

Виклики зими 25/26 показали, що готуватися до наступної потрібно вже зараз. Це стало темою обговорення нинішньої “Нової країни” - якою буде наступна зима для країни, бізнесу і громад.

Хто взяв участь у великій фаховій дискусії про критичну інфраструктуру та про що говорили – в нашому репортажі.

НАСА опублікувало перші знімки, зроблені астронавтами на борту капсули «Оріон» місії Artemis II під час їхнього польоту до Місяця, передає CNN.

Коли Центр управління польотами в Г’юстоні переорієнтував корабель під час заходу сонця за земний горизонт, астронавти змогли побачити всю земну кулю від полюса до полюса, зокрема, територію Африки та Європи.

