РФ поранила трьох цивільних на Дніпропетровщині

Уночі російські окупанти завдали понад 20 ударів по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровщини. Постраждали троє людей.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
"Троє людей дістали поранень, серед них – діти. Понад 20 разів ворог атакував два райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами", – зазначає він.
На Нікопольщині – райцентр, Покровську, Червоногригорівську, Мирівську громади. Виникли пожежі. Пошкоджені приватні будинки, інфраструктура, пожежна машина.
Постраждали троє людей. 5-місячний і 6-річний хлопчики та жінка 41 року. Всі на амбулаторному лікуванні.
У Синельниківському районі потерпали Васильківська, Миколаївська, Покровська, Дубовиківська та Петропавлівська громади. Понівечені інфраструктура, адмінбудівля. Горіли приватний будинок і господарська споруда.
- Унаслідок ворожих атак по Запорізькій області відомо про одну загиблу людину і ще трьох поранених.