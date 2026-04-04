Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Горіть, як Усть-Луга
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Фламінго» над Чапаєвськом
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ поранила трьох цивільних на Дніпропетровщині

Серед постраждалих – 5-місячний і 6-річний хлопчики та жінка 41 року.

наслідки російських атак
Фото: Дніпропетровська ОВА

Уночі російські окупанти завдали понад 20 ударів по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровщини. Постраждали троє людей.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Троє людей дістали поранень, серед них – діти. Понад 20 разів ворог атакував два райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами", – зазначає він. 

На Нікопольщині – райцентр, Покровську, Червоногригорівську, Мирівську громади. Виникли пожежі. Пошкоджені приватні будинки, інфраструктура, пожежна машина. 

Постраждали троє людей. 5-місячний і 6-річний хлопчики та жінка 41 року. Всі на амбулаторному лікуванні.

У Синельниківському районі потерпали Васильківська, Миколаївська, Покровська, Дубовиківська та Петропавлівська громади. Понівечені інфраструктура, адмінбудівля. Горіли приватний будинок і господарська споруда.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies