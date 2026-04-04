За добу Сили оборони ліквідували ще 1110 окупантів, 2 ворожі танки та 26 крилатих ракет

З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії складають близько 1 302 370 солдатів.

За добу Сили оборони ліквідували ще 1110 окупантів, 2 ворожі танки та 26 крилатих ракет
Фото: скрин відео

За минулу добу російські окупанти втратили на війні в Україні 1110 солдатів, 2 танки та 2 387 БПЛА оперативно-тактичного рівня. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.26 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 302 370 (+1 110) осіб 
  • танків – 11 835 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 344 (+4) од.
  • артилерійських систем – 39 378 (+85) од.
  • РСЗВ – 1 716 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 338 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 217 016 (+2 387) од.
  • крилаті ракети – 4 517 (+26) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 87 149 (+199) од.
  • спеціальна техніка – 4 109 (+0) од.

Дані уточнюються.

