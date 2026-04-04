За добу Сили оборони ліквідували ще 1110 окупантів, 2 ворожі танки та 26 крилатих ракет

За минулу добу російські окупанти втратили на війні в Україні 1110 солдатів, 2 танки та 2 387 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 302 370 (+1 110) осіб
- танків – 11 835 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 344 (+4) од.
- артилерійських систем – 39 378 (+85) од.
- РСЗВ – 1 716 (+3) од.
- засоби ППО – 1 338 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 217 016 (+2 387) од.
- крилаті ракети – 4 517 (+26) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 87 149 (+199) од.
- спеціальна техніка – 4 109 (+0) од.
Дані уточнюються.