У Цюрихському університеті відбудеться відкриття Інституту слов’янських та східноєвропейських студій. Із цієї нагоди 6–8 травня пройде міжнародна конференція «Невидимості Східної Європи: політика, епістемології, мистецтва», присвячена темам невидимості, прихованості та роботи «в тіні» у політичних, інтелектуальних і мистецьких процесах.

Почесною гостею конференції стане білоруська нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич. 6 травня вона виступить із ключовою доповіддю, якою відкриє подію.

Паралельно в Літературному музеї Штраухоф у Цюриху відкриється виставка «Світлана Алексієвич: Чорнобиль. Архів невидимої катастрофи», присвячена її книзі про Чорнобиль. Вернісаж запланований на 16 квітня. 7 травня в межах конференції відбудеться публічна розмова за участі Світлани Алексієвич, кураторки виставки Філіни Бікгардт і дослідниці Сільвії Зассе. Завершиться подія 8 травня врученням Алексієвич почесного докторського ступеня факультету мистецтв університету.

Ключові питання конференції зосереджені довкола того, як формується, переживається та долається невидимість — і що це означає для Східної Європи та східноєвропейських студій. Учасники обговорюватимуть, як перспективи регіону допомагають краще зрозуміти сучасні політичні трансформації, а також яким чином вони можуть сприяти формуванню критичної позиції в умовах дезінформації та зростання авторитаризму. Окрему увагу буде приділено взаємодії східноєвропейських студій із пост- та деколоніальними підходами та їхнім емансипативним потенціалам.

Як пишуть організатори важливим контекстом для дискусій стане досвід постсоціалістичних трансформацій після 1989 року, зокрема відкриття архівів, у тому числі часткове розсекречення матеріалів спецслужб, а також повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Саме ці процеси зробили багато «невидимого» видимим у наукових дослідженнях.

У центрі уваги також — питання про те, що змінює перспективу спостерігача, як переосмислюються факти та трансформуються уявлення, і які передумови роблять це можливим. Дискусії торкнуться того, хто і як продукує невидимість, чому для одних вона є очевидною, а для інших — непомітною, а також які практики сприяють «зникненню» людей, явищ чи досвідів із публічного поля.

Окремий блок буде присвячений тому, коли невидимість є наслідком насильства, а коли — стратегією влади, безсилля або опору. Також учасники розглянуть роль мистецтва та гуманітарних наук у виявленні, осмисленні та подоланні невидимості.