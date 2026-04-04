Через російський терор у Запорізькій області є загиблі та поранені серед цивільних

Унаслідок ворожих атак по Запорізькій області відомо про одну загиблу людину і ще трьох поранених. Ворог упродовж доби завдав 894 удари по 45 населених пунктах області.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Війська рф здійснили 24 авіаційні удари по Новомиколаївці, Зарічному, Тернуватому, Зеленій Діброві, Різдвянці, Лісному, Данилівці, Самійлівці, Сонячному, Гуляйпільському, Воздвижівці, Долинці, Копанях, Чарівному, Верхній Терсі та Рівному", – ідеться у повідомленні.

Ще 515 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Балабине, Таврійське, Біленьке, Новостепнянське, Юрківку, Степногірськ, Степове, Павлівку, Приморське, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Мирне, Чарівне, Варварівку, Добропілля, Цвіткове, Святопетрівку, Гірке, Зелене, Солодке, Білогір’я та Прилуки.

Зафіксовано 4 обстріли із РСЗВ по Запоріжжю, Залізничному та Варварівці.

351 артилерійський удар прийшовся по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Варварівці, Добропіллю, Зеленому, Солодкому, Білогір’ю, Прилуках, Гуляйпільському та Святопетрівці.

Надійшло 118 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.