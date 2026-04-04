Генштаб: на фронті відбулося 157 боїв

Розпочалася 1501-ша доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє положення та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 157 бойових зіткнень, ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Вчора противник завдав трьох ракетних ударів із застосуванням 37 ракет та 80 авіаційних ударів, скинувши 260 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 10491 дрон-камікадзе та здійснив 3850 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 119 із них - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Дніпропетровській області – Великомихайлівка, Писанці, Покровське, Богодарівка; на Запоріжжі від авіаударів постраждали Воздвижівка, Долинка, Рівне, Копані, Новомиколаївка, Вільчанка, Гуляйпільське, Обще, Зарічне.

За минулу добу авіація Сил оборони уразила три райони зосередження живої сили та техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав 7 авіаційних ударів із застосуванням 18 КАБ, здійснив 134 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 21 - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано три боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах Стариці, Красного Першого та в бік Цегельного, Вільчі.

На Куп’янському напрямку ворог вісім разів атакував у районі Борівської Андріївки та в бік Ківшарівки, Новоосинового, Новоплатонівки. На Лиманському напрямку противник атакував двічі, намагався вклинитися в нашу оборону в бік Діброви та Новосергіївки.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили п’ять спроб окупантів просунутися вперед у районах Рай-Олександрівки, Платонівки та неподалік Званівки.

На Краматорському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 23 атаки в районах населених пунктів Клебан-Бик, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр і в бік Іллінівки, Софіївки, Новопавлівки, Кучерового Яру, Костянтинівки та Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Шевченко, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Сергіївка, Удачне, Муравка, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Новопавлівка, Мирноград, Покровськ, Молодецьке та Новий Донбас.

На Олександрівському напрямку противник атакував вісім разів в районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Січневе, Злагода, Новогригорівка, Красногірське, Степове та Олександроград.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 16 атак окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Оленокостянтинівка, Варварівка, Зелене та в бік Добропілля, Прилук, Гіркого, Чарівного, Залізничного, Цвіткового.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед поблизу населених пунктів Степове та Степногірськ.

На Придніпровському напрямку агресор здійснив п’ять штурмових дій в бік Антонівського мосту та Голої Пристані.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1110 осіб. Також ворог втратив два танки, чотири бойові броньовані машини, 85 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 2387 безпілотних літальних апаратів, 26 крилатих ракет та 199 одиниць автомобільної техніки.