У Києві внаслідок влучання російського дрона горіла офісно-складська будівля

Уночі 4 квітня РФ атакувала Київ ударними БпЛА. Унаслідок влучання пожежа виникла на першому поверсі офісно-складської будівлі.
Про це повідомляє ДСНС Києва.
"Внаслідок влучання ворожого БпЛА виникла пожежа на першому поверсі триповерхової офісно-складської будівлі. Пожежу було локалізовано о 07.35 на площі 125 кв.м, а о 08.07 — ліквідовано", — ідеться у повідомленні.
За інформацією мера столиці Віталія Кличка, пожежа виникла у чотириповерховій будівлі у Дарницькому районі.
На місці працювало 40 рятувальників і 9 одиниць спеціальної пожежно-рятувальної техніки.
Жертв і постраждалих немає.
- Унаслідок нічної дронової атаки РФ зафіксовано влучання 11 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.