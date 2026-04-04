У Києві внаслідок влучання російського дрона горіла офісно-складська будівля

Уночі 4 квітня РФ атакувала Київ ударними БпЛА. Унаслідок влучання пожежа виникла на першому поверсі офісно-складської будівлі.

Про це повідомляє ДСНС Києва.

"Внаслідок влучання ворожого БпЛА виникла пожежа на першому поверсі триповерхової офісно-складської будівлі. Пожежу було локалізовано о 07.35 на площі 125 кв.м, а о 08.07 — ліквідовано", — ідеться у повідомленні.

За інформацією мера столиці Віталія Кличка, пожежа виникла у чотириповерховій будівлі у Дарницькому районі.

На місці працювало 40 рятувальників і 9 одиниць спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Жертв і постраждалих немає.