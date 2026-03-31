Таке рішення ухвалили після комплексного обстеження міської вулично-дорожньої мережі.

У весняно-літній період у Києві не запроваджуватимуть сезонне підвищення швидкісного режиму до 80 км/год на окремих ділянках доріг, передає КМДА.

Фахівці перевірили стан визначених раніше ділянок з урахуванням чинної методики встановлення швидкісних обмежень.

Під час оцінки врахували наявність смуг громадського транспорту, лівих поворотів, зон з обмеженою видимістю, а також статистику дорожньо-транспортних пригод за попередній рік.

Додатково зважали на заплановані ремонтні роботи, під час яких діятимуть тимчасові схеми організації руху.

У Департаменті зазначають, що рішення вплинули й наслідки складних погодних умов узимку, які погіршили стан дорожнього покриття.

Наразі комунальні служби працюють над відновленням інфраструктури та забезпеченням стабільної роботи дорожньо-транспортного комплексу столиці.

Пріоритетом лишається безпека учасників руху, тому місто вживає заходів для зниження швидкості та мінімізації аварійності.

Отже, з 1 квітня до 1 листопада в Києві діятиме стандартне обмеження швидкості – до 50 км/год відповідно до Правил дорожнього руху України.

Водіїв закликають бути уважними за кермом і неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.