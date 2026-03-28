На лівому березі Києва відновлено роботу електротранспорту, а також водопостачання

Роботу громадського електротранспорту відновлено, а також відновлено штатний режим роботи об’єктів "Київводоканалу", що були зупинені у зв’язку із знеструмленням, повідомило КМДА.
На лівому березі столиці відновлено водопостачання у повному обсязі.
На правому – тиск у водопровідних мережах поступово відновлюється.
Фахівці "Київводоканалу" продовжують працювати, щоб якнайшвидше забезпечити безперебійне водопостачання в усіх районах міста.
- Вранці на лівому березі Києва виникли перебої з електропостачанням. Через це виникли ускладнення в роботі електротранспорту та метро, а також проблеми з водопостачанням.