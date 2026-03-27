Суд заборонив забудову Святошинських ставків у Києві

Прокурори довели в суді незаконність запланованої забудови Святошинських ставків у Києві, повідомили в Офісі генпрокурора.

Зазначається, що землю, відведену для наукової діяльності, фактично готували під котеджне містечко.

За позовом Спеціалізованої екологічної прокуратури Господарський суд міста Києва припинив Інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук України право постійного користування земельною ділянкою площею 14,5 га на річці Нивка у Святошинському районі столиці через її нецільове використання.

Встановлено, що цю територію передали для наукової та дослідної діяльності у сфері рибництва. Водночас потім землю переоформили у кадастрі під житлову та громадську забудову і включили до спільного проєкту з приватним забудовником.

Після цього на ділянці розпочалися будівельні роботи: ставки частково засипали, а природний ландшафт території було змінено.

Прокурори в суді довели факт нецільового використання земель водного фонду. Суд також погодився, що ці землі не можуть належати до категорії житлової та громадської забудови, а їх незаконна кадастрова реєстрація підлягає скасуванню.

Це рішення дозволяє оформити ділянку як землі водного фонду. Тепер її можна взяти на облік, встановити відповідний охоронний режим та використовувати відповідно до законодавства.