Через аварію на обладнанні ДТЕК частина Києва та області залишилися без світла

Частина жителів Дніпровського та Дарницького районів столиці та Броварського району Київщини тимчасово залишилися без світла через аварію на обладнанні.
Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.
"Сьогодні знову відбулась аварія на одному з обʼєктів, раніше суттєво пошкодженого обстрілами. Через це частина жителів Дніпровського та Дарницького районів столиці тимчасово залишилась без світла", – ідеться у повідомленні.
Також без електрики залишилася частина домівок Броварського району Київщини.
- Унаслідок масованих атак РФ по енергооб'єктах ДТЕК на Київщині та в столиці, пошкоджене обладнання. Через це виникають проблеми із енергопостачанням споживачів Києва та області.