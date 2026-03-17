Поліція перекрила канали постачання наркотиків до Київського СІЗО і Старобабанівської колонії

Ховали наркотики у банках із медом, варенням та згущеним молоком, запікали їх у хліб та кекси.

Нацполіція викрила масштабну схему збуту наркотиків у пенітенціарних установах.

Як ідеться на сайті поліції Києва, злочинна група, до якої входили «смотрящий» за Київським слідчим ізолятором, ув’язнені, їхні спільники на волі та навіть співробітник Старобабанівської виправної колонії, налагодила наркотрафік під виглядом звичайних посилок.

Організатори познайомилися під час відбування покарання. Вони залучили до справи знайомих і персонал установ. Працівник колонії допомагав безперешкодно проносити заборонені речовини, забезпечуючи лише формальний огляд пакунків. Зловмисники ховали наркотики у банках із медом, варенням та згущеним молоком, запікали їх у хліб та кекси, а також монтували у техніку, зокрема, в інтернет-роутери.

Силовики задокументували понад два десятки епізодів діяльності цієї групи. Під час обшуків за місцями проживання та утримання фігурантів правоохоронці вилучили наркотичні засоби, мобільні телефони з чорновими записами, банківські картки, набої та понад 18 тисяч доларів готівкою.

Наразі п’ять учасників схеми отримали підозри за статтею про незаконний збут наркотиків у складі організованої. Тепер затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.