У Києві частково обмежували рух електротранспорту через відсутність напруги (оновлено)

Натомість запустили автобуси. 

Фото: t.me/vitaliy_klitschko

У Києві внаслідок атаки 14 березня тимчасово призупиняли рух електротранспорту на окремих маршрутах. Станом на 8:20 рух відновлено.

Транспорт курсує з відхиленнями від графіку. Про це повідомили в Telegram КМДА.

"Рух електротранспорту відновлено", – зазначили там.

Обмеження діяли лише на Голосіївському проспекті, Либідській та Деміївській площах, Теремках, Печерську, біля Тролейбусного депо № 1. Щоб забезпечити перевезення пасажирів, організували тимчасові автобусні маршрути.

Також затримується рух тролейбусів №№ 22К, 27, 30, 42 та трамваїв №№ 14, 15 на вулицях Дегтярівській, Олександра Довженка, Олени Теліги через відсутність напруги контактної мережі. 

  • Взимку на правому березі понад місяць не працював електротранспорт через значні пошкодження енергосистеми, а обмеження для лівого берега тривали ще довше.
  • У ніч на 14 березня росіяни провели чергову комбіновану атаку, значна кількість засобі ураження була спрямована проти Києва. 


