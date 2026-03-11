Комунальна корпорація «Київавтодор» готується оголосити публічні закупівлі на капітальний ремонт підземного пішохідного переходу на площі Українських Героїв (раніше – площа Льва Толстого) у Шевченківському районі, повідомляє КМДА.

Очікується, що реалізація проєкту допоможе покращити умови пересування пішоходів і водіїв та зробити міський простір комфортнішим і доступнішим.

У переході планують відновити конструктивні елементи споруди, гідроізоляцію, відремонтувати сходи та покриття, модернізувати освітлення й інженерні мережі.

Також передбачено облаштування елементів безбар’єрності, щоб перехід був зручним для маломобільних груп.

Окрему увагу під час оновлення підземного переходу на площі Українських Героїв також приділять його змістовному наповненню. Зокрема, простір планують оформити елементами, що популяризують сучасних українських воїнів і вшановують їхній внесок у захист держави.

Закупівлі планується проводити через електронну систему Prozorro.