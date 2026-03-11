Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаКиїв

«Київавтодор» готує тендер на ремонт переходу на площі Українських Героїв з урахуванням принципів безбар’єрності

Серед іншого, простір планують оформити елементами, що популяризують сучасних українських воїнів. 

«Київавтодор» готує тендер на ремонт переходу на площі Українських Героїв з урахуванням принципів безбар’єрності
Площа Українських Героїв
Фото: Вікімедіа

Комунальна корпорація «Київавтодор» готується оголосити публічні закупівлі на капітальний ремонт підземного пішохідного переходу на площі Українських Героїв (раніше – площа Льва Толстого) у Шевченківському районі, повідомляє КМДА

Очікується, що реалізація проєкту допоможе покращити умови пересування пішоходів і водіїв та зробити міський простір комфортнішим і доступнішим.

У переході планують відновити конструктивні елементи споруди, гідроізоляцію, відремонтувати сходи та покриття, модернізувати освітлення й інженерні мережі. 

Також передбачено облаштування елементів безбар’єрності, щоб перехід був зручним для маломобільних груп.

Окрему увагу під час оновлення підземного переходу на площі Українських Героїв також приділять його змістовному наповненню. Зокрема, простір планують оформити елементами, що популяризують сучасних українських воїнів і вшановують їхній внесок у захист держави.

Закупівлі планується проводити через електронну систему Prozorro.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies