У Києві СБУ та Нацпол викрили масштабну схему підробки документів для легалізації іноземців у ЄС

Клієнтами угруповання були росіяни, вихідці Близького Сходу та інших держав.

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрила у Києві масштабну злочинну схему незаконної легалізації іноземців у країнах ЄС.

Про це повідомляє СБУ.

Розслідування тривало понад пів року як на території України, так і за кордоном. У ході оперативних та негласних слідчих дій вдалося задокументувати діяльність організованої групи, встановити ролі її учасників і механізм функціонування злочинної схеми.

Фото: СБУ

Зловмисники виготовляли високоякісні підроблені документи, які дозволяли мігрантам безперешкодно перетинати кордони та перебувати на території європейських країн. Серед підробок були паспорти, посвідки на проживання, карти побуту, водійські посвідчення, страхові поліси та інші документи.

Фото: СБУ

Клієнтами угруповання були вихідці з Росії, країн Близького Сходу та інших держав, які вже перебувають у країнах ЄС і намагалися легалізувати свій статус. За даними слідства, лише з травня 2025 року учасники схеми реалізували підроблених документів на суму щонайменше 17,8 млн гривень.

Фото: СБУ

Для організації незаконної діяльності було створено розгалужену мережу, до якої входили ІТ-фахівці та аналітики, що шукали клієнтів через контекстну і таргетовану рекламу в інтернеті.

У Києві також працював кол-центр для супроводу замовників, діяли підпільні майстерні з виготовлення документів, а також логістичний ланцюг для доставки підробок до країн Євросоюзу.

Загалом, за попередніми даними, до злочинної схеми було залучено понад 100 осіб, між якими були чітко розподілені функції.

Під час спецоперації правоохоронці провели 12 одночасних обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів. У результаті вилучено комп’ютерну та мобільну техніку з доказами протиправної діяльності, чорнові записи, документи щодо виготовлення підробок, а також готівку в іноземній валюті на суму понад 70 тисяч доларів. Походження коштів перевіряється. Також вилучено SIM-карти українських та іноземних операторів.

Наразі сімом ключовим учасникам угруповання повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції у місті Києві за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури столиці.