Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Головна

У Києві начальницю районної Служби у справах дітей підозрюють у бездіяльності у справі про катування хлопчика

Її дії кваліфіковано як службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

У Києві начальницю районної Служби у справах дітей підозрюють у бездіяльності у справі про катування хлопчика
Фото: прокуратура

У Деснянському районі Києва начальниці районної Служби у справах дітей через бездіяльність у справі про катування 9-річного хлопчика повідомлено про підозру. Про це повідомляє Офіс генпрокурора

За даними слідства, посадовиця не забезпечила належного реагування на повідомлення про домашнє насильство щодо 9-річного хлопчика. Інформація про побиття надійшла після того, як дитина на вулиці звернулася до поліцейських і розповіла, що мати його б’є. Правоохоронці склали на жінку адмінпротокол, а дані передали до районної служби у справах дітей.

Втім, належних дій для захисту дитини не вжили. Керівниця служби не організувала невідкладну перевірку умов проживання та оцінку безпеки хлопчика, а працівники обмежилися формальним актом про неможливість поспілкуватися з родиною, оскільки їм не відчинили двері.

За цей час, як встановило слідство, мати протягом дев’яти місяців систематично знущалася з дитини: била руками, ногами та предметами, зв’язувала кабелем від зарядного пристрою, змушувала їсти зачерствілий хліб, іноді зачиняла на ніч у туалеті та залишала без одягу. Також кухонним ножем робила порізи на голові дитини.

Катування припинилися лише після того, як у школі помітили травмовану руку хлопчика, яку мати затискала дверима. Педагоги викликали поліцію.

Наразі дитина проживає у дитячому будинку сімейного типу. За клопотанням прокурора підозрювану посадовицю відсторонено від посади.

Матері хлопчика у січні 2026 року повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 127 КК України (катування) та ст. 126-1 КК України (домашнє насильство).

﻿
