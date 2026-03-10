Лубінець розкритикував Кабмін за провал державної політики щодо вступників з окупованих територій

Українська молодь або залишається на ТОТ, або їде в Росію.

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець заявив про провал державної політики щодо абітурієнтів з тимчасово окупованих територій.

За словами Лубінця, через відсутність системних рішень українська молодь змушена виїжджати до Росії або залишатися в окупації.

Омбудсмен навів таку статистику: якщо у 2024 році за спрощеною системою (квота 2) до українських вишів вступили 11 325 осіб з ТОТ, то у 2025 році ця цифра впала до 9 418. Скорочення кількості вступників на 17% свідчить про неефективність чинних механізмів.

Серед ключових проблем, за словами Лубінця, є:

відсутність порядку прийому: станом на 10 березня досі не затверджені правила вступу на 2026 рік, що залишає дітей в окупації у стані невизначеності;

брак інформації: моніторинг 148 освітніх центрів показав відсутність чіткого алгоритму та доступних роз'яснень для абітурієнтів;

відсутність фінансової підтримки: Лубінець наполягає на запровадженні «підйомної» грошової допомоги для вступників з ТОТ як сигналу, що Україна на них чекає.

За результатами засідання експертної ради мають напрацювати рекомендації для профільних міністерств.