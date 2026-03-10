У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаСуспільствоВійна

Лубінець розкритикував Кабмін за провал державної політики щодо вступників з окупованих територій

Українська молодь або залишається на ТОТ, або їде в Росію.

Лубінець розкритикував Кабмін за провал державної політики щодо вступників з окупованих територій
Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець
Фото: Макс Требухов

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець заявив про провал державної політики щодо абітурієнтів з тимчасово окупованих територій.

За словами Лубінця, через відсутність системних рішень українська молодь змушена виїжджати до Росії або залишатися в окупації.

Омбудсмен навів таку статистику: якщо у 2024 році за спрощеною системою (квота 2) до українських вишів вступили 11 325 осіб з ТОТ, то у 2025 році ця цифра впала до 9 418. Скорочення кількості вступників на 17% свідчить про неефективність чинних механізмів.

Серед ключових проблем, за словами Лубінця, є:

  • відсутність порядку прийому: станом на 10 березня досі не затверджені правила вступу на 2026 рік, що залишає дітей в окупації у стані невизначеності;
  • брак інформації: моніторинг 148 освітніх центрів показав відсутність чіткого алгоритму та доступних роз'яснень для абітурієнтів;
  • відсутність фінансової підтримки: Лубінець наполягає на запровадженні «підйомної» грошової допомоги для вступників з ТОТ як сигналу, що Україна на них чекає.

За результатами засідання експертної ради мають напрацювати рекомендації для профільних міністерств. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies