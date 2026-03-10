Україна застосувала санкції проти російських суддів, які незаконно засуджували військовополонених

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти російських суддів, а також продовження санкцій, у яких спливає термін дії, проти російських компаній.

До санкційного пакета увійшов 41 суддя, із яких 38 – громадяни Росії, ще троє – колаборанти. Вони виносили незаконні вироки про ув’язнення військовополонених, підтримують і виправдовують російську агресію проти України.

Зокрема, під санкціями російський суддя, який за тиждень виніс вироки дев’ятьом українським військовополоненим у сфабрикованих справах про тероризм. Також Україна застосувала санкції до колишніх українців, які в тимчасово окупованому Донецьку засудили до смертної кари добровольців: двох британців та одного марокканця, що захищали Україну в складі ЗСУ й потрапили в російський полон. Серед підсанкційних суддів і ті, хто ухвалював незаконні рішення щодо громадських діячів, активістів і журналістів за їхні політичні й релігійні переконання.

«Санкції проти так званих “суддів”, які штампують політично вмотивовані вироки нашим громадянам, воїнам, – це питання справедливості. Особливо ганебно бачити серед них колишніх українців, які свідомо стали колаборантами й перетворили суд на інструмент репресій», – зазначив радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Глава держави також підписав указ, яким продовжив дію санкцій, у яких спливає термін дії, проти 11 російських компаній. Перші санкції щодо них були запроваджені у 2021 та 2023 роках. За цей час три компанії з того списку були повністю ліквідовані, що вкотре демонструє важливість застосування санкцій.

До цього пакета увійшли: підприємство, яке займається ремонтом та обслуговуванням авіаційної техніки, зокрема вертольотів типів Ка та Мі; компанія, яка спеціалізується на розробці та виготовленні дронів, а також компанії, що незаконно працюють на тимчасово окупованому півострові Крим і були причетні до будівництва Кримського мосту.

Всю відповідну інформацію Україна передасть партнерам для подальшої синхронізації в їхніх юрисдикціях.