Сьогодні зранку ворожі війська обстріляли один з районів Слов’янська, загинуло щонайменше 2 людини.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Також є 17 поранених, серед них – 14-річна дитина.

Мішенню для окупантів стала щільна житлова забудова, де один з боєприпасів поцілив у багатоквартирний будинок, ще два – біля багатоповерхівок.

Остаточні наслідки ворожої атаки встановлюються.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

За минулу добу росіяни вісім разів обстріляли населені пункти Краматорського та Бахмутського районів Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 408 людей, зокрема 50 дітей.

Наслідки обстрілу росіянами Слов'янська на Донеччині