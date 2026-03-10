Викрито корупційні схеми в різних регіонах Держпродспоживслужби

Посадовців Держпродспоживслужби затримали на хабарях на Буковині та Миколаївщині.

Правоохоронці викрили корупційні схеми у Держпродспоживслужбі в різних регіонах України.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

На Миколаївщині двох колишніх посадовців Головного управління Держпродспоживслужби обвинувачують в організації схеми одержання неправомірної вигоди від місцевих фермерів.

Правоохоронці задокументували 15 епізодів отримання неправомірної вигоди. Загальна сума незаконно одержаних коштів становить понад 100 тисяч гривень.

У серпні 2025 року їх незаконну діяльність припинено. Наразі обох обвинувачених звільнено з органу державної влади.Обвинувальний акт скеровано до суду.

На Буковині 8 березня викрили та повідомили про підозру начальнику районного управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області в одержанні неправомірної вигоди.

За даними слідства, посадовець чинив тиск на власницю ветеринарної клініки, де загинула домашня тварина. Він погрожував перевіркою діяльності закладу, позбавленням ліцензії на здійснення ветеринарної практики та його закриттям.Щоб уникнути таких наслідків, вимагав неправомірну вигоду.

Фото: Офіс Генпрокурора

Правоохоронці затримали посадовця в одній із кав’ярень Чернівців під час одержання 700 євро.