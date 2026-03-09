Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Повітряні сили: на Східному напрямку під час виконання бойового завдання загинув полковник Олександр Довгач

Олександр Довгач був командиром 39-ї бригади тактичної авіації.

полковник Олександр Довгач
Фото: Повітряні сили ЗСУ

9 березня під час виконання бойового завдання на Східному напрямку загинув командир 39-ї бригади тактичної авіації, Герой України полковник Олександр Довгач.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Сьогодні вдень, 9 березня 2026 року, на Східному напрямку, в умовах значної переваги повітряного противника та потужної протидії ворожих систем протиповітряної оборони, загинув полковник Олександр Довгач – командир 39-ї бригади тактичної авіації, Герой України. Він вкотре виконав бойове завдання, на жаль, ціною власного життя...", – ідеться у повідомленні.

У Повітряних силах додають, що Олександр Довгач здійснив сотні бойових вильотів, уражаючи пункти управління, техніку, засоби зв’язку ворога. Неодноразово забезпечував прикриття ударної та бомбардувальної авіації, знищував ворожі дрони та ракети. Брав участь у боях за Київщину, Харківщину, Херсонщину, острів Зміїний.

"Першим ішов у бій, брав на себе найризикованіші завдання та надихав своїх підлеглих на сміливі й рішучі дії", – розповідають військові.

"Олександр Довгач був не просто командиром. Він був справжнім лідером і бойовим льотчиком. Із перших днів повномасштабного вторгнення бригада під його командуванням завдавала ворогу точних і болючих ударів", – додають у Повітряних силах.

Обставини встановлюються.

﻿
