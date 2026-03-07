Світло пішло за кордон. Чи справді Україна відновила експорт електроенергії

Вперше з минулої осені держава продала електроенергію на європейський ринок. Обсяги дуже мізерні, постачання відбулося минулого четверга вночі і тривало лише протягом кількох годин. Водночас фахівці ринку не виключають, що сталася помилка і до системи могли внести хибні дані. В «Укренерго» про відновлення експорту офіційно не повідомляли.

Фото: facebook/ НЕК 'Укренерго' - N Лінії електропередач

Мінімальний експорт чи технічна помилка?

Україна відновила продаж електроенергії на європейський ринок. Поки що експорт є мізерним: скажімо, 5 березня обсяг постачання склав лишень 12 МВт год, повідомила консалтингова компанія Expro. Але водночас відновлення постачання за кордон — це важливий сигнал покращення ситуації у мережі.

Перші з минулої осені поставки електроенергії Україна здійснила до Молдови. Експорт наразі працює лише у окремі нічні години. Однак на денних аукціонах «Укренерго» вже контрактує більші обсяги пропускної спроможності — понад 100 МВт.

Найімовірніше мінімальний експорт відбувся завдяки профіциту генерації атомних станцій у окремі нічні години. Щоби не пригальмовувати АЕС і ухвалили рішення продати світло Молдові. Фінансовий зиск від цього незначний, однак це важливе рішення для функціонування енергомережі.

Продаж електроенергії вночі коштує урази менше, ніж імпортна вартість. Скажімо, через дефіцит у вечірні години Україна мусить купувати світло за ціною понад 20 грн за кіловат.

«Справді, це перший експорт електроенергії у цьому році. Він відбувається лише у нічні години, коли падає споживання всередині країни. Чого так стається? Бо відключають електроопалення. Наприклад, на Закарпатті +12С, тому населення вимикає батареї. А цей регіон — лідер за споживанням електроенергії у системі опалення на одну людину», — каже фахівець галузі енергетики Станіслав Ігнатьєв.

Фото: facebook/Energy Club Станіслав Ігнатьєв

Експорту електроенергії 5 березня не було, вважає натомість директор спеціальних проєктів центру «Психея» Геннадій Рябцев. Експерт зазначає: цифри продажу світла у статистиці Європейської мережі системних операторів (ENTSO-E) — це технічна помилка.

«Цей експорт — хиба молдовського оператора системи передачі. Вони вже вкотре вносять інформацію не у ту графу для даних ENTSO-E. Переплутали стовпчики і це вже не смішно. Не можу це пояснити. Але український оператор вже звертався раніше з проханням виправити ці помилки, оскільки вони викривлюють статистику. Але водночас є дуже невеликі перетоки електроенергії між країнами — до 10 МВт на годину», — розповідає Геннадій Рябцев.

Перспективи для збільшення експорту електроенергії наступними тижнями справді є. Але обсяги залежать від того, чи буде потепління. Відтак — все більше споживачів вимикатимуть опалення у оселях.

Ситуація у енергетичній мережі України дуже динамічна. Співвідношення потреби у електроенергії та її генерації змінюється щохвилини. І це нормальний режим роботи, притаманний системі будь-якої держави.

Зранку та ввечері в Україні досі зберігається дефіцит електроенергії. У порівнянні з морозними тижнями січня-лютого він скоротився практично ушестеро. Зараз Україні не вистачає приблизно 1 ГВт електроенергії, повідомили у Міністерстві енергетики. Такий обсяг дорівнює потужності великого блоку атомної станції.

Вранці та ввечері споживання в державі може бути на 45% вищим, ніж вдень.

Фото: ternopoliany.te.ua Сонячні панелі встановлені на території Чортківського водоканалу , травень 2024 р

У денні години ситуація в Україні значно покращилася завдяки активній роботі сонячних станцій. У березні генерація на СЕС зростає у геометричній прогресії. Піку виробництва електроенергії вони досягнуть наприкінці місяця. У купі з гідрогенерацією це може призвести до повного скасування графіків знеструмлення у денні години. За умови відсутності нових руйнівних російських ударів.

Сонячні електростанції в Україні мають потужний вплив на роботу енергосистеми. Їхня потужність вже сягає приблизно 6.8 ГВт. Однак Україна потребує встановлення великих промислових накопичувачів. Вони могли б зберігати електроенергію вдень, коли сонце найактивніше. І віддавати світло у мережу ввечері та зранку, коли країна переживає піки споживання.

«Генерація на сонячних станціях зросла до 18 % від встановленої потужності. І щодня ця цифра зростає, бо збільшується тривалість дня. У квітні СЕС стане однією з базових видів генерації.Однак не забуваємо, що її треба добалансовувати. Це будуть і вітрові станції, але найперше — “Укргідроенерго”. Зараз маємо непогані тенденції з наповнення водосховищ і виходимо на планові обсяги», — пояснює Станіслав Ігнатьєв.

Фото: Укргідроенерго Кременчуцька ГЕС

Імпорт з європейського ринку: Словаччина втрачає лідерство

У квітні-травні Україна зможе також експортувати електроенергію, яку генерують сонячні станції. Але це за умови, якщо на неї буде попит на європейському ринку. Бо там у денні години часто також є профіцит.

Натомість імпорт електроенергії найімовірніше тепер з Україною на довго. І його обсяги з початку року рекордно зросли, скажімо, у лютому держава закупила з європейського ринку понад 1.2 млн МВт год. А це на понад 40% більше, ніж місяцем раніше, повідомляє аналітичний центр DiXi Group.

Ріст імпорту стався з кількох причин. По-перше, з початку року ліміт потужності закупівель складає 2.45 ГВт. Однак частина цього обсягу розрахована також і для потреб Молдови. Її енергосистема функціонує з української фактично як єдиний організм. Саме тому наслідки атак по енергетиці України добре відчуває на собі і молдовська сторона.

По-друге, енергетичний регулятор НКРЕКП підвищив граничні ціни на імпортне світло, що дозволило значно збільшити закупівлі.

У лютому змін зазнала і структура імпорту. Як і раніше, найбільше електроенергії Україна імпортує через Угорщину: на неї припадає майже 50% від загального обсягу. Несподівано на другому місці опинилася Румунія із часткою у 19%, і вона обігнала Словаччину.

Збільшення румунської частки у імпорті ймовірно можна пояснити сезонним фактором. У Карпатах розпочався сезон водопілля. Румунія володіє значною кількість малих гідроелектростанцій на гірських річках. Тому країна наближається до піку генерації на ГЕС, а це один з найдешевших типів електроенергії.

Фото: sepsas.sk Slovenská elektrizačná prenosová sústava SEPS - Словацька система передачі електроенергії

На третьому місці у структурі імпорту електроенергії до України тепер Словаччина, на неї у лютому припало 18%.

Водночас оператор енергомережі Словаччини (SEPS) заявив, що розриває угоду про аварійну допомогу електроенергією з «Укренерго». У компанії отримали таку вказівку від уряду Роберта Фіцо, хоча керуватися мали б виключно ринковими правилами.

В «Укренерго» повідомили: словацькі партнери офіційно не зверталися до компанії стосовно розірвання контракту. Тому де-юре домовленості про взаємне надання аварійної допомоги між операторами залишаються чинними. Але навіть якщо дострокове припинення контракту і станеться, то це ніяк не вплине на стан енергосистеми нашої країни.

«Залучення аварійної підтримки зі словацького напрямку мало несистемний характер і здійснювалось у дуже обмеженому обсязі. Востаннє словацький оператор системи передачі надавав аварійну допомогу ще 23 січня», — повідомила пресслужба «Укренерго».

Аварійна допомога — не комерційний імпорт. Це — механізм екстреного постачання світла у критичні моменти. Зазвичай Україна просить такої допомоги після масованих російських ударів. Однак наша держава цілком може обійтися і без Словаччини. Без проблем її можуть замінити як Польща, так і Румунія.

Фото: Укренерго Ремонт пошкодженої інфраструктури після обстрілів РФ

Водночас політичні вибрики словацької влади все ж впливають на електроенергетичний ринок. Довіра українських покупців до Словаччини падає, каже Геннадій Рябцев. Трейдери не люблять ризиків та невідомості, тому дедалі менше беруть участь в аукціонах на імпорт електроенергії з Словаччини.

«Мене більше турбує Орбан, який зупинив інкасаторські автомобілі. Там фінальна пряма до виборів і може статися будь-що. Серед іншого й провокації на енергетичних об'єктах Угорщини. Орбан ж не просто так посилив охорону від так званих “українських диверсійних груп”. Щодо перекриття постачання електроенергії і газу, то він може набрати когось і пригрозити звільненням ще до виборів. Телефонне право може бути, але я не бачу для нас серйозних наслідків», — каже Геннадій Рябцев.

З кінця весни блоки на атомних станціях йтимуть на планові ремонти. Це — обов'язкова процедура, навіть під час війни. «Енергоатом» складає спеціальний графік ремонтів, тобто блоки зупинятимуться почергово. Однак навіть у таких умовах дефіцит електроенергії в Україні зростатиме. Особливо, якщо посиляться російські масовані удари.

Тому вже влітку (особливо у липні і до середини серпня) відключення світла в Україні можуть бути особливо суворими. Піки споживання у найтепліші дні зазвичай наближаються до зимових максимумів.

Уряд вже розпочав підготовку до наступного опалювального сезону. І важливо, щоб це відбувалося не лише на папері. Руйнування енергетики настільки великі (особливо системи опалення у Києві), що роботи потрібно розпочинати вже тепер.

Фото: EPA/UPG Зруйнована внаслідок російських ударів Дарницька теплоелектростанція в Києві, 4 лютого 2026 року.

Кабінет міністрів планує, що до наступного опалювального сезону держава зуміє звести додатково 1.5 ГВт когенераційних установок. Трохи менше третини від цієї потужності мають побудувати державні підприємства.

«Країною генераторів ми не перестанемо були ще три-чотири роки. це треба розуміти», — каже Станіслав Ігнатьєв.

Світло дешевшає, газ стрімко додає у ціні

Ціни на електроенергію на ринку на добу наперед обвалилися на понад третину. Кіловат коштує майже 5 грн і це найнижча вартість з грудня. На цьому ринку електроенергію купує бізнес.

Натомість ціни на газ в Україні значно зросли: до майже 28 грн за куб, повідомляє консалтингова компанія Expro. І це найвища вартість палива з минулого літа. Водночас ціни на газ на європейському ринку зросли суттєво різкіше і досягли максимуму за останні три роки.

«Зменшення пропозиції в Європі дасть додатковий стимул на подорожчання. Хоча поки що ситуація на європейських хабах більш менш спокійна — великі запаси в підземних сховищах. Це, безумовно, впливає і на Україну. Треба сподіватися, що війна з Іраном закінчиться якнайшвидше», — пише голова Експертної ради з питань розвитку газової промисловості та ринку природного газу Леонід Уніговський.

Фото: ua-energy.org Леонід Уніговський

Європейський ринок газу хитає через війну у Перській затоці. Катар зупинив продаж LNG, ця країна є другою за потужністю виробництва скрапленого газу у світі. Через бойові дії у Ірані не експортують пальне і Об'єднані Арабські Емірати.

Скористатися ситуацією хоче Росія: у Кремлі заявили, що вже тепер готові припинити постачання газу до Європи. Мовляв, якщо Євросоюз хоче повністю заборонити імпорт вуглеводнів з РФ в 2027 році, то навіщо чекати. Однак Росія блефує і такими різкими заявами намагається ще дужче дестабілізувати енергоринок Європи.

«Росіяни просто не мають куди діти цей газ. Немає технічних можливостей відправити його за іншими напрямами: доведеться зупиняти свердловини чи палити газ у факелах. Згадайте, як показово вони палили газ на “Портовій” у 2022 році так, що факел було видно у Фінляндії. Поставки у Європі, які пропонує зупинити Путін, йдуть до російських партнерів: Словаччини, Угорщини та Сербії», — пояснює фахівець галузі енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

До наступного опалювального сезону Україна планує закачати у сховища щонайменше 13 млрд кубів газу, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. І тут держава може стиктутися з проблемою, якщо без імпорту знову не вдасться обійтися. Урядові доведеться шукати гроші на закупівлі на європейському ринку.

Цьогоріч екстрений газовий імпорт вдалося закрити здебільшого за рахунок кредитів міжнародних інституцій, але також — грантами окремих держав, наприклад, від Норвегії.