ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ГоловнаСвіт

Словаччина готує собі "постріл у ногу": речник МЗС про наміри розірвати контракт на постачання електроенергії до України

Розірвання угоди позбавить словацькі компанії доходів.

Словаччина готує собі "постріл у ногу": речник МЗС про наміри розірвати контракт на постачання електроенергії до України
Георгій Тихий
Фото: РБК-Україна

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував наміри словацької сторони розірвати контракт на постачання аварійної електроенергії до України, назвавши такі дії "пострілом у ногу – вірніше, в ноги власних енергетичних компаній", пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Україна закуповує електроенергію, а не отримує її безкоштовно, тому розірвання угоди позбавить словацькі компанії доходів.

"Україна цю електроенергію закуповує, а не отримує безкоштовно. Тож уряд Фіцо просто позбавить словацькі компанії заробітку, у той час як Україна отримає цю електроенергію з інших джерел. Пояснення таких дивних намірів лише одне: для Фіцо йдеться не про громадян Словаччини, а про збереження його економічних зв’язків з РФ – навіть ціною шкоди словацькому бізнесу", – наголосив Тихий.

У МЗС також звернули увагу, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відмовляється від запропонованої зустрічі в Україні, ініційованої президентом Володимиром Зеленським для врегулювання проблемних питань двостороннього співробітництва.

"Ця пропозиція з українського боку залишається чинною", – підкреслив речник МЗС.

Напередодні словацькі ЗМІ повідомили, що уряд Словаччини доручив міністру фінансів розірвати контракт між державною компанією SEPS та НЕК "Укренерго" щодо аварійного постачання електроенергії в Україну.

  • Після російських ударів по нафтопроводу "Дружба", яким енергоресурси Росії надходили до Угорщини і Словаччини, Україна через пошкодження зупинила транзит. 
  • Водночас Угорщина та Словаччина погрожують зупинити продаж взагалі всієї електроенергії. На Угорщину в грудні минулого року припала найбільша частка продажу електроенергії Україні – близько 41 %, повідомляло видання ExPro. Словаччина імпортувала ще 19 %. Купувати більшу кількість електроенергії Україна змушена через навмисні удари росіян по її генерації.
  • Також Угорщина є одним з основних імпортерів газу до України: за даними "Нафторинку", на неї в 2025-му припало 45,5 % всього імпорту. Частка Словаччини в імпорті газу вдвічі менше – 20 %, але разом з Угорщиною протягом минулого року вони імпортували понад 60 % обсягу. 
  • Для врегулювання питань президент України і прем'єр Словаччини Роберт Фіцо провели телефонну розмову. Зеленський запросив його до України. Фіцо в соцмережах після розмови сказав, що хоче зустрітися в країні ЄС.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies