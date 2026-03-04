Словаччина готує собі "постріл у ногу": речник МЗС про наміри розірвати контракт на постачання електроенергії до України

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував наміри словацької сторони розірвати контракт на постачання аварійної електроенергії до України, назвавши такі дії "пострілом у ногу – вірніше, в ноги власних енергетичних компаній", пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Україна закуповує електроенергію, а не отримує її безкоштовно, тому розірвання угоди позбавить словацькі компанії доходів.

"Україна цю електроенергію закуповує, а не отримує безкоштовно. Тож уряд Фіцо просто позбавить словацькі компанії заробітку, у той час як Україна отримає цю електроенергію з інших джерел. Пояснення таких дивних намірів лише одне: для Фіцо йдеться не про громадян Словаччини, а про збереження його економічних зв’язків з РФ – навіть ціною шкоди словацькому бізнесу", – наголосив Тихий.

У МЗС також звернули увагу, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відмовляється від запропонованої зустрічі в Україні, ініційованої президентом Володимиром Зеленським для врегулювання проблемних питань двостороннього співробітництва.

"Ця пропозиція з українського боку залишається чинною", – підкреслив речник МЗС.

Напередодні словацькі ЗМІ повідомили, що уряд Словаччини доручив міністру фінансів розірвати контракт між державною компанією SEPS та НЕК "Укренерго" щодо аварійного постачання електроенергії в Україну.

Після російських ударів по нафтопроводу "Дружба", яким енергоресурси Росії надходили до Угорщини і Словаччини, Україна через пошкодження зупинила транзит.

З метою тиску на Україну Словаччина і Угорщина припинили продаж дизелю до України. Словаччина також зупинила продаж аварійної електроенергії. Хоча в Укренерго пояснювали, що вагомого значення для країни це не матиме через мізерні і рідкісні закупівлі.

Водночас Угорщина та Словаччина погрожують зупинити продаж взагалі всієї електроенергії. На Угорщину в грудні минулого року припала найбільша частка продажу електроенергії Україні – близько 41 %, повідомляло видання ExPro. Словаччина імпортувала ще 19 %. Купувати більшу кількість електроенергії Україна змушена через навмисні удари росіян по її генерації.

Також Угорщина є одним з основних імпортерів газу до України: за даними "Нафторинку", на неї в 2025-му припало 45,5 % всього імпорту. Частка Словаччини в імпорті газу вдвічі менше – 20 %, але разом з Угорщиною протягом минулого року вони імпортували понад 60 % обсягу.