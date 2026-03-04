Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Гегсет підтвердив атаку підводного човна США на іранський військовий корабель біля узбережжя Шрі-Ланки

У Пентагоні підтвердили атаку на іранське судно в Індійському океані.

Гегсет підтвердив атаку підводного човна США на іранський військовий корабель біля узбережжя Шрі-Ланки
Гегсет у Білому домі під час зустрічі Трампа та Зеленського
Фото: скрін

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що американський підводний човен атакував іранський військовий корабель біля південного узбережжя Шрі-Ланка в Індійському океані.

Про це повідомляє BBC.

За словами очільника Пентагону, інцидент стався в Індійському океані.

"Іранський військовий корабель, який вважав себе в безпеці в міжнародних водах, був потоплений торпедою", – заявив Гегсет.

Водночас міністр не уточнив назву судна, яке було атаковане.

Раніше військово-морські сили Шрі-Ланки повідомили про затоплення іранського судна в Індійському океані. Відомо, що близько 140 осіб, які перебували на борту, вважаються зниклими безвісти.

У Reuters зазначають, що потоплене судно має назву IRIS Dena. Корабель раніше брав участь у військово-морських навчаннях у Бенгальській затоці з 18 по 25 лютого. 

Речник ВМС Шрі-Ланки коммандер Будхіка Сампат повідомив, що в районі інциденту з моря було вилучено тіла загиблих, а 32 особи врятовані силами флоту.

Міністерка закордонних справ Шрі-Ланки Віджита Герат раніше заявляла в парламенті, що на борту іранського судна перебувало 180 осіб.

﻿
