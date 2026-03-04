Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ЗМІ: Уряд Молдови запровадив режим підвищеної готовності в енергетиці

Запровадження режиму підвищеної готовності є превентивним через ситуацію на Близькому Сході.

Фото: 24tv.ua

Через ситуацію на Близькому Сході уряд Молдови запровадив на 60 дні режим підвищеної готовності в енергетичному секторі, пише NewsMaker.

Попри те, що наразі ситуація в енегретиці Молдови не потребує введення надзвичайного стану, влада країни вважає за необхідне вжити превентивних заходів для захисту енергетичної та економічної безпеки.

Прем’єр-міністр Молдови Александр Мунтяну під час засідання заявив, що через війну на Близькому Сході виникла невизначеність щодо тривалості кризи та можливих змін у маршрутах постачання енергоносіїв.

"У суботу ми зрозуміли, що це серйозна криза – війна, тривалість якої нам невідома. Дякую Міністерству закордонних справ за вжиті заходи та забезпечення безпеки держави та наших громадян. Після цього ми почали думати про енергетичну безпеку та маршрути поставок. Тому що, очевидно, з урахуванням війни на Близькому Сході деякі маршрути змінилися", – сказав Мунтяну.

Запроваджений режим підвищеної готовності в енергетиці включає забезпечення мінімальних запасів нафтопродуктів, регулювання експорту електроенергії з відновлюваних джерел для захисту національної енергосистеми та підготовку до початку сільськогосподарського сезону, що передбачає високе споживання дизельного палива.

У Кабміні запевнили, що постачання енергоносіїв і нафтопродуктів триває у звичайному режимі, а вжиті заходи мають превентивний характер і спрямовані на недопущення можливих перебоїв.

Влада закликала громадян не створювати штучного ажіотажу та не скуповувати паливо про запас, підкресливши, що режим підвищеної готовності вводиться саме для гарантування достатніх запасів і запобігання дефіциту.

До 6 березня уряд Молдови планує підготувати додаткові кроки для посилення спроможності держави реагувати на можливі надзвичайні ситуації.

