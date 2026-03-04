ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Прем’єр Іспанії відповів на погрози Трампа розірвати торговельні відносини: “ні війні”

Педро Санчес заявив, що уряд вивчає економічні заходи для протидії впливу конфлікту на іспанців.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес рішуче відкинув погрозу президента США Дональда Трампа припинити торгівлю з Іспанією, заявивши про свою незгоду з війною та порушенням “міжнародного права”.

Про це повідомляє BBC.

У телевізійному зверненні Санчес говорив про війни Росії проти України та у Смузі Гази, а також про війну в Іраку понад 20 років тому та заявив, що позицію уряду можна підсумувати словами: “Ні війні”.

Трамп погрожував запровадити повне торговельне ембарго проти Іспанії у відповідь на відмову Мадрида дозволити США використовувати спільні бази в Мороні та Ротафорі для ударів по Ірану.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц під час розмови з Трампом заявив, що він не може укласти окрему угоду з Німеччиною чи всією Європою, виключивши при цьому Іспанію.

Трамп також звинуватив Іспанію в тому, що вона є “жахливим партнером” у НАТО, оскільки не збільшила свій оборонний бюджет відповідно до цільового показника 5% від економічного обсягу (ВВП).

Санчес заявив, що уряд вивчає економічні заходи для протидії впливу конфлікту на іспанців.

Він заявив, що на одне “беззаконня” не можна відповідати іншим, назвавши війну на Близькому Сході “катастрофою”. Раніше він закликав обидві сторони зупинити конфлікт і дотримуватися міжнародного права.

Прем'єр-міністр Іспанії пояснив, що позиція уряду є аналогічною до його підходу щодо України та Гази. Санчес був запеклим критиком військових дій Ізраїлю у відповідь на атаки ХАМАСу у 2023 році.

﻿
