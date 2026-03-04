Педро Санчес заявив, що уряд вивчає економічні заходи для протидії впливу конфлікту на іспанців.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес рішуче відкинув погрозу президента США Дональда Трампа припинити торгівлю з Іспанією, заявивши про свою незгоду з війною та порушенням “міжнародного права”.

Про це повідомляє BBC.

У телевізійному зверненні Санчес говорив про війни Росії проти України та у Смузі Гази, а також про війну в Іраку понад 20 років тому та заявив, що позицію уряду можна підсумувати словами: “Ні війні”.

Трамп погрожував запровадити повне торговельне ембарго проти Іспанії у відповідь на відмову Мадрида дозволити США використовувати спільні бази в Мороні та Ротафорі для ударів по Ірану.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц під час розмови з Трампом заявив, що він не може укласти окрему угоду з Німеччиною чи всією Європою, виключивши при цьому Іспанію.

Трамп також звинуватив Іспанію в тому, що вона є “жахливим партнером” у НАТО, оскільки не збільшила свій оборонний бюджет відповідно до цільового показника 5% від економічного обсягу (ВВП).

Він заявив, що на одне “беззаконня” не можна відповідати іншим, назвавши війну на Близькому Сході “катастрофою”. Раніше він закликав обидві сторони зупинити конфлікт і дотримуватися міжнародного права.

Прем'єр-міністр Іспанії пояснив, що позиція уряду є аналогічною до його підходу щодо України та Гази. Санчес був запеклим критиком військових дій Ізраїлю у відповідь на атаки ХАМАСу у 2023 році.