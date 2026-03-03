Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ГоловнаСвіт

ВМС США супроводжуватимуть танкери через Ормузьку протоку

Нафтовим танкерам та іншим суднам нададуть страхові гарантії.

ВМС США супроводжуватимуть танкери через Ормузьку протоку
Ормузька протока
Фото: EPA/UPG

 Дональд Трамп заявив, що США нададуть страхові гарантії та військово-морський ескорт для забезпечення проходу нафтових танкерів та інших суден через Ормузьку протоку.

Про це пише Bloomberg.

Трамп повідомив, що Міжнародна корпорація фінансування розвитку США запропонує страхування «за дуже розумною ціною», щоб допомогти забезпечити потік енергії та іншу комерційну торгівлю в Перській затоці. Крім того, він сказав, що «за необхідності ВМС США якомога швидше почнуть супроводжувати танкери через Ормузьку протоку».

«Незважаючи ні на що, Сполучені Штати забезпечать ВІЛЬНИЙ ПОТІК ЕНЕРГІЇ у СВІТ», – написав Дональд Трамп у соціальних мережах.

Ціни на нафту різко зросли після того, як США та Ізраїль розпочали атаки на Іран, що спричинило широкомасштабні перебої на Близькому Сході та фактично зупинило потоки нафти через критично важливу Ормузьку протоку, через яку транзитує п'ята частина світових поставок енергоносіїв.

  • Ормузька протока є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти. Вона з’єднує найбільших виробників нафти в Перській затоці — таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак та Об’єднані Арабські Емірати — із Оманською затокою та Аравійським морем.
  • Іран закрив прохід для суден через Ормузьку протоку .
  • Ціни на газ різко зросли через війну на Близькому Сході. Катар та Саудівська Аравія зупинили виробництво палива.
﻿
