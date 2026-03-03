ВМС США супроводжуватимуть танкери через Ормузьку протоку

Дональд Трамп заявив, що США нададуть страхові гарантії та військово-морський ескорт для забезпечення проходу нафтових танкерів та інших суден через Ормузьку протоку.

Про це пише Bloomberg.

Трамп повідомив, що Міжнародна корпорація фінансування розвитку США запропонує страхування «за дуже розумною ціною», щоб допомогти забезпечити потік енергії та іншу комерційну торгівлю в Перській затоці. Крім того, він сказав, що «за необхідності ВМС США якомога швидше почнуть супроводжувати танкери через Ормузьку протоку».

«Незважаючи ні на що, Сполучені Штати забезпечать ВІЛЬНИЙ ПОТІК ЕНЕРГІЇ у СВІТ», – написав Дональд Трамп у соціальних мережах.

Ціни на нафту різко зросли після того, як США та Ізраїль розпочали атаки на Іран, що спричинило широкомасштабні перебої на Близькому Сході та фактично зупинило потоки нафти через критично важливу Ормузьку протоку, через яку транзитує п'ята частина світових поставок енергоносіїв.