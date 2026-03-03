Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ГоловнаСвіт

В Середземному морі загорівся російський газовий танкер

Танкер знаходився під санкціями, доля екіпажу невідома.

В Середземному морі загорівся російський газовий танкер
Горить російський танкер, 3 березня 2026
Фото: Скріншот з відео ASTRA

В Середземному морі горить танкер для перевезення зрідженого природного газу Arctic Metagaz, під російським прапором.

Про це повідомляє Reuters , посилаючись на джерела у сфері судноплавства та морської безпеки.

Судно, яке перебуває під санкціями США та Великої Британії, востаннє повідомляло про своє місцезнаходження біля узбережжя Мальти в понеділок, згідно з даними відстеження суден на платформі MarineTraffic.

Доля екіпажу наразі невідома.

Як повідомляє одне з джерел Reuters, судно, можливо, було атаковано військовим безпілотником, і Україну підозрюють у проведенні операції. Проте ця інформація не є офіційною.

Власником судна є російська компанія.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies