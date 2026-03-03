В Середземному морі горить танкер для перевезення зрідженого природного газу Arctic Metagaz, під російським прапором.

Про це повідомляє Reuters , посилаючись на джерела у сфері судноплавства та морської безпеки.

Судно, яке перебуває під санкціями США та Великої Британії, востаннє повідомляло про своє місцезнаходження біля узбережжя Мальти в понеділок, згідно з даними відстеження суден на платформі MarineTraffic.

Доля екіпажу наразі невідома.

Як повідомляє одне з джерел Reuters, судно, можливо, було атаковано військовим безпілотником, і Україну підозрюють у проведенні операції. Проте ця інформація не є офіційною.

Власником судна є російська компанія.