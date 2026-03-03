ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ГоловнаСвіт

Естонія повідомила, що російський криголам без дозволу увійшов у її територіальні води

МЗС країни викликало тимчасового повіреного у справах Росії для вручення ноти. 

Естонія повідомила, що російський криголам без дозволу увійшов у її територіальні води
Ілюстративне фото
Фото: Toomas Huik/postimees.ee

Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах Росії для вручення ноти через те, що російський криголам "Мурманськ" без дозволу увійшов у територіальні води країни.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на заяву естонського МЗС. 

Зазначається, що 28 лютого російський криголам "Мурманськ" без дозволу увійшов у територіальні води Естонії в районі острова Вайндлоо у Фінській затоці, щоб звільнити танкер "Олімпійська дружба", який застряг у льодах.

МЗС і ВМС Естонії не були поінформовані про вхід "Мурманська" в територіальні води, і судно не відповідало на радіовиклики ВМС Естонії. Криголам залишався в естонських водах протягом чотирьох хвилин.

"Цією нотою ми нагадуємо Російській Федерації, що в естонських територіальних водах, в тому числі в період криголамного сезону, діють чіткі і недвозначні правила", – наголосив міністр закордонних справ Маргус Тсакхна.

Він додав, що дотримання цих правил є обов'язковим для всіх. Іноземне судно може здійснювати право мирного проходу через територіальні води за умови, що іноземна держава повідомляє МЗС не менше ніж за 48 годин до входу.

У зв'язку зі складними льодовими умовами та необхідністю надання допомоги суднам Естонія готова скоротити термін попереднього повідомлення з 48 до 6 годин до кінця криголамного сезону.

  • Минулого року ВМС Естонії намагалися зупинити танкер без прапора, що входить до складу "тіньового флоту" Росії, який проходив через естонські води. Корабель не зупинився, і Росія відправила винищувач для супроводу танкера, порушивши при цьому повітряний простір Естонії.
  • Також у 2025 році російський прикордонний корабель під назвою "Сочі 500" незаконно входив до територіальних вод Естонії на схід від острова Вайндлоо.
