Естонія повідомила, що російський криголам без дозволу увійшов у її територіальні води

Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах Росії для вручення ноти через те, що російський криголам "Мурманськ" без дозволу увійшов у територіальні води країни.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на заяву естонського МЗС.

Зазначається, що 28 лютого російський криголам "Мурманськ" без дозволу увійшов у територіальні води Естонії в районі острова Вайндлоо у Фінській затоці, щоб звільнити танкер "Олімпійська дружба", який застряг у льодах.

МЗС і ВМС Естонії не були поінформовані про вхід "Мурманська" в територіальні води, і судно не відповідало на радіовиклики ВМС Естонії. Криголам залишався в естонських водах протягом чотирьох хвилин.

"Цією нотою ми нагадуємо Російській Федерації, що в естонських територіальних водах, в тому числі в період криголамного сезону, діють чіткі і недвозначні правила", – наголосив міністр закордонних справ Маргус Тсакхна.

Він додав, що дотримання цих правил є обов'язковим для всіх. Іноземне судно може здійснювати право мирного проходу через територіальні води за умови, що іноземна держава повідомляє МЗС не менше ніж за 48 годин до входу.

У зв'язку зі складними льодовими умовами та необхідністю надання допомоги суднам Естонія готова скоротити термін попереднього повідомлення з 48 до 6 годин до кінця криголамного сезону.