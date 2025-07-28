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Прикордонний російський корабель незаконно увійшов у територіальні води Естонії

МЗС Естонії вручило тимчасовому повіреному у справах РФ ноту протесту.

Прикордонний російський корабель незаконно увійшов у територіальні води Естонії
Фото: Міноборони РФ

Вранці 26 липня російський прикордонний корабель під назвою "Сочі 500" незаконно увійшов до територіальних вод Естонії на схід від острова Вайндлоо.

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Про це пише мовник ERR.

Військово-морські сили Естонії "стежили за ситуацією, ідентифікували корабель і встановили факт порушення кордону".

28 липня Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах РФ, щоб вручити йому ноту протесту через інцидент.

"Порушення морського кордону Естонії з боку Росії є серйозним і неприйнятним інцидентом. Це повідомлення було передано і тимчасовому повіреному Російської Федерації", — заявив міністр закордонних справ Маргус Цахкна.

У ЗМУ нагадують, що відповідно до закону про державний кордон Естонії, іноземні військові кораблі можуть проходити через територіальні води країни, здійснюючи "мирний прохід", однак для цього необхідно попередити МЗС Естонії щонайменше за 48 годин. Російський прикордонний корабель цього не зробив.

  • ВМС Естонії намагалися зупинити танкер без прапора, що входить до складу тіньового флоту Росії, який проходив через естонські води. Корабель не зупинився, і Росія відправила винищувач для супроводу танкера, порушивши при цьому повітряний простір Естонії.
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