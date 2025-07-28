​Литва посилює ППО на кордоні через чужі дрони

У Литві вирішили залучити додаткові сили протиповітряної оборони та впровадити акустичну систему виявлення дронів вздовж кордону після чергового порушення повітряного простору, ймовірно, з боку Білорусі.

Про це заявила міністр оборони Довіле Шакалене, пише LRT.

За її словами, залучать додаткові сили армії і співпрацюватимуть із МВС.

Головнокомандувач литовський ЗС генерал Раймундас Вайкшнорас повідомив, що поблизу кордону з Білоруссю розгорнуть додаткові можливості ППО і посилять координацію з прикордонслужбою.

Він додав, що країна прагне пришвидшити закупівлі обладнання для виявлення дронів, зокрема, радарів ближнього радіусу дії, хоча «швидко придбати це обладнання не вдасться, оскільки велика його частина спрямовується в Україну».

Найшвидше, за словами Вайкшнораса, планують впровадити систему акустичного виявлення дронів Sky Fortress.

«Що справді реально — це Sky Fortress. Це система мікрофонів, які за акустичними сигналами розпізнають об’єкти — таку використовують українці. Ми збираємося впровадити її по всій прикордонній території. Таким чином можна буде заздалегідь визначити, які літаючі об’єкти рухаються, відрізняючи параплани, повітряні кулі, малі літаки. Це спростить і пришвидшить процес ухвалення рішень», — пояснив Вайкшнорас.