Єврокомісія: Temu порушує законодавство, пропонуючи нелегальні товари

Європейська комісія виявила, що китайська платформа онлайн-шопінгу Temu робить недостатньо для припинення продажу нелегальних товарів, повідомляє DW.

У ЄК заявили, що китайський гігант онлайн-торгівлі порушує правила, встановлені Законом про цифрові послуги (DSA).

“Докази свідчать про високий ризик для споживачів у ЄС зіткнутися з нелегальними товарами на платформі”, – йдеться у пресрелізі.

Temu класифікується як “дуже велика онлайн-платформа” згідно з DSA. Це вимагає від найбільших технологічних компаній світу робити більше для захисту європейських споживачів в Інтернеті.

Це сталося після того, як Європейська комісія розпочала офіційне розслідування бізнес-моделі Temu в жовтні.

Важливе місце у довгому списку скарг виконавчого органу ЄС займає твердження про те, що Temu експортує до ЄС продукцію, яка не відповідає стандартам блоку.

Комісія також звинуватила інтернет-магазин у наданні покупцям фіктивних знижок, публікації підроблених відгуків, наданні недостатньої інформації про продавця та використання програми, яка викликає звикання.

Temu може відповісти на обвинувачення, але якщо побоювання збережуться, ЄС може оголосити про порушення DSA та накласти штраф, хоча остаточного рішення ще не ухвалено.