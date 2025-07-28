Повітряний простір над Литвою після інциденту з дроном із Білорусі контролюють літаки НАТО

Від сьогоднішнього ранку кілька розвідувальних літаків НАТО контролюють повітряний простір над Литвою ‒ після того, як у небі над балтійською країною зафіксували іноземний дрон, який влетів із Білорусі.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Безпілотник помітили над Вільнюсом ‒ столицею країни.

Поліція розіслала жителям Вільнюса SMS-попередження з рекомендацією триматися подалі від дрона та в разі його виявлення телефонувати до екстрених служб за номером 112.

Один із літаків, Boeing RC-135V Rivet Joint, прибув із військового аеродрому Мілденхолл у Великій Британії.

Ще один ‒ Bombardier Challenger 650 Artemis, вилетів з литовського аеродрому в Шяуляї та пролітає над Латвією, Литвою та Польщею через “Сувальський коридор”, а третій, також Bombardier Challenger 650 Artemis, прибув із Молдови та летить навколо Калінінградської області.

Головнокомандувач литовської армії генерал Раймундас Вайкшнарас після інциденту з дроном заявив, що існує план розгортання додаткових засобів протиповітряної оборони ближче до кордону, “оскільки ми бачимо, що існують певні тенденції”.

“Ми приблизно знаємо напрямки, ми знаємо, куди, ймовірно, ведуть ці коридори, це другий випадок, і ми зміцнимося в цьому місці”, ‒ сказав Вайкшнарас.